Węgierska policja odkryła największy od ćwierćwiecza skład nielegalnej broni

Największy od 25 lat nielegalny arsenał skonfiskowała węgierska policja. W domu Słowaka mieszkającego w Rajce funkcjonariusze znaleźli 59 sztuk broni palnej, 45 tys. nabojów, prawie 300 magazynków i 7,5 kilograma materiałów wybuchowych. Wartość przechwyconego arsenału oszacowano na ponad 1,3 mln euro.

W Rajce na północnym zachodzie Węgier, policjanci zatrzymali do kontroli obywatela Słowacji. W jego aucie zabezpieczyli odbezpieczoną broń i 900 sztuk amunicji. Okazało się, że to znalezisko, to tylko wierzchołek góry lodowej.



W domu Słowaka, w tej samej miejscowości, policjanci odkryli ogromny skład broni. Było tam między innymi 59 sztuk broni palnej, 45 tys. nabojów, prawie 300 magazynków i 7,5 kilograma materiałów wybuchowych. Szacowana wartość arsenału to ponad 1,3 mln euro.

Przeszukanie Słowaka nie było przypadkowe - to element międzynarodowej akcji policjantów z Węgier, Słowacji i Austrii przeciwko grupie handlującej narkotykami i innymi środkami psychotropowymi. Śledczy szacują, że przez ostanie sześć lat grupa wprowadziła do obrotu ponad 100 kilogramów kokainy.



Przeszukano dwanaście miejsc w tych krajach, zatrzymano 16 osób, skonfiskowano 100 tysięcy euro. Wśród osób zatrzymanych jest szef ochrony klubu piłkarskiego Slovan Bratysława, który dziś zagra w Budapeszcie z Ferencvarosem o awans do Ligi Mistrzów.