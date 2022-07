Prokuratura ponownie umorzyła śledztwo ws. majątku Kwaśniewskich

Prokuratura Regionalna w Katowicach umorzyła prowadzone od 2016 r. lat śledztwo w sprawie majątku b. prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i jego małżonki Jolanty, w którym badane były m.in. okoliczności zakupu willi w Kazimierzu Dolnym.

Śledczy nie znaleźli dowodów na to, by Kwaśniewscy posiadali nielegalnie jakiś majątek i nie ustalili, by kiedykolwiek byli oni właścicielami nieruchomości w Kazimierzu.



Informację umorzeniu postępowania przekazała w środę PAP rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Katowicach Agnieszka Wichary. Postanowienie o umorzeniu postępowania - z uwagi na „brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu” - jest prawomocne.

Nie ma dowodów

Śledztwo było prowadzone pod kątem dwóch czynów. Pierwszy miał dotyczyć przestępstw z Kodeksu karnego skarbowego - chodziło o uchylanie się od opodatkowania. Drugi z czynów, pod kątem którego badano tę sprawę, miał dotyczyć przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznych. Chodzi o przestępstwo tzw. prania pieniędzy. Także ten wątek został umorzony z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Pierwsze umorzenie

Śledztwo w sprawie majątku Kwaśniewskich, początkowo prowadziła ówczesną Prokuratura Apelacyjna w Katowicach. W jego ramach sprawdzano m.in., czy małżeństwo Kwaśniewskich nie uchylało się od opodatkowania. Postępowanie umorzono w 2010 r., ponieważ nie potwierdziły się podejrzenia wobec byłego prezydenta i jego żony. Postępowanie było pokłosiem tzw. taśm Oleksego, nagranych jesienią 2006 r. przez ochronę znanego biznesmena Aleksandra Gudzowatego (Gudzowaty zmarł w 2013 r., a Oleksy w 2015 r.). Śledztwo zostało ponownie podjęte w grudniu 2016 r. przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach. W ramach tego postępowania śledczy szczegółowo zbadali m.in. przepływy środków na rachunkach osób, które pojawiały się w materiałach sprawy. W podjętym postępowaniu został przesłuchany b. prezydent, Jolanta Kwaśniewska nie była wzywana do prokuratury - do akt sprawy dołączono protokół jej przesłuchania z innego postępowania, jest objęty klauzulą niejawności. Zostali też przesłuchani nowi świadkowie.

Fiasko operacji specjalnej

W sprawie willi w Kazimierzu Dolnym, w której brał udział słynny agent o pseudonimie Tomasz Małecki (to późniejszy poseł Tomasz K., określany jako „agent Tomek"). Według mediów, miał on wkupić się w łaski rodziny J., administrującej willą, której właścicielem był Marek M., przyjaciel rodziny Kwaśniewskich. Za nieruchomość wartą 1,6 mln zł agent miał oferować dwa razy więcej, licząc, że pieniądze trafią do Kwaśniewskich. Ale 29 lipca 2009 r., w kulminacyjnym momencie operacji, agent został odwołany. W styczniu 2020 r. w programie „Superwizjer" TVN Tomasz K. powiedział, że był zmuszany do składania fałszywych zeznań. Po tych wypowiedziach Tomasza K. prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące składania przez niego od lipca 2009 r. do grudnia 2019 r. fałszywych zeznań w toku postępowań przygotowawczych. W Prokuraturze Regionalnej w Katowicach K. usłyszał zarzuty. Według prokuratury, oświadczenia K. na temat nacisków dawnych zwierzchników stały w sprzeczności nie tylko z jego wcześniejszymi zeznaniami, ale z całym materiałem dowodowym. Akt oskarżenia przeciwko b. agentowi został skierowany przed rokiem do sądu w Warszawie.