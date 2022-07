Pokrzywdzony w procesie przeciw Nergalowi chciał poddania muzyka egzorcyzmom

Pokrzywdzony Witold B. w sprawie przeciwko Nergalowi o obrazę uczuć religijnych domagał się m.in. poddania Adama Darskiego seansom egzorcystycznym. Nergalowi grożą dwa lata więzienia.

Przed Sądem Rejonowym w Gdańsku we wtorek odbyła się kolejna rozprawa przeciwko Adamowi „Nergalowi” Darskiemu, który jest oskarżony m.in. o to, że w 2018 r. umieścił w internecie film, w którym śpiewa piosenkę z okazji Dnia Kobiet, machając figurką penisa z doczepionym krucyfiksem.



Emerytowany nauczyciel Witold B. (który jest również osobą pokrzywdzoną w sprawie) zeznał m.in., że jego zdaniem doszło do haniebnego aktu obrazy uczuć religijnych katolików i chrześcijan. – Miało to miejsce 8 marca 2018 roku z okazji Dnia Kobiet, kiedy to pan Darski śpiewając swój pseudoutwór pod tytułem «marcowy kwiatek» wybijał rytm imitacją męskiego organu płciowego i na niej była zawieszona pasyjka, czyli krzyż z panem Jezusem Chrystusem na krzyżu – wskazywał świadek.

Pokrzywdzony domagał się egzorcyzmowania Nergala

Sędzia sądu rejonowego Karolina Kozłowska odczytała zeznania Witolda B. z wcześniejszego przesłuchania przed śledczymi, w którym świadek domagał się. Świadek domagał się osądzenia Adama Darskiego oraz „dyrektora naczelnego portalu Facebook, który odpowiada za popularyzację klipu i nieusunięcie go we właściwym czasie”.Drugim świadkiem, który zeznawał w środę przed sądem był 30-letni pracownik socjalny Andrzej R. Zeznał, że nagranie Nergala z 2018 r., które zobaczył w internecie, „obraziło go”. –– wskazywał świadek.

Chciał rozbawić fanów

W trakcie środowej rozprawy nie było oskarżonego. Zeznawał on w czerwcu 2020 r. Wskazywał wówczas, że przedmiot, który wykorzystał w nagraniu jesti że nie jest to „przedmiot kultu religijnego”. Podkreślał, że dla niego jest to „po prostu przepiękny artefakt”.Tłumaczył, że tworzącLider deathmetalowego zespołu Behemoth nie przyznaje się do znieważenia uczuć religijnych.

Oskarżony o trzy przestępstwa

Muzyk odpowiada przed sądem za trzy zarzuty. W pierwszym chodzi o umieszczenie 8 marca 2018 r. na profilu na Facebooku filmu, w którym śpiewając dziecięcą piosenkę składa życzenia z okazji Dnia Kobiet wymachując przy tym figurką penisa, na którym umieszczono ukrzyżowanego Chrystusa.Drugi zarzut dotyczy pokazania 24 grudnia 2016 r. na Instagramie. Jeden z nich przedstawiał ukrzyżowanie Chrystusa, a drugi jego wniebowstąpienie. Muzyk zdjęcie opatrzył podpisem w języku angielskim, oznaczającym w tłumaczeniu „czy świętujecie już?”.Kolejnego przestępstwa Nergal miał się dopuścić 19 marca 2017 r. poprzez publikację na dwóch portalach społecznościowych

Dwa uniewinnienia

Lider Behemotha miał sprawę sądową za to, że w 2007 r., podczas koncertu w Gdyni, podarł Biblię. Kartki podartego Pisma Świętego. Kartki spalili później fani zespołu. W lutym 2014 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji uniewinniający Nergala od zarzutu obrazy uczuć religijnych.W maju 2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił muzyka, a także dwóch pozostałych oskarżonych Rafała W. i Macieja G., w związku z zarzutem publicznego znieważenia polskiego godła. Sprawa dotyczyła materiałów promujących trasę koncertową zespołu „Rzeczpospolita Niewierna” w 2016 r. Zawarta w materiałach, m.in. na plakatach,