Nowy pakiet sankcji wobec Rosji. Jest decyzja ambasadorów przy UE

Ambasadorowie państw członkowskich przy UE przyjęli w środę w Brukseli pakiet nowych sankcji wobec Rosji. Zakłada on zakaz importu rosyjskiego złota i jednocześnie wzmacnia kontrolę eksportu w zakresie produktów podwójnego zastosowania i zaawansowanych technologii.

Projekt, aby wejść w życie, będzie musiał zostać zaakceptowany przez państwa członkowskie w ramach Rady UE.



Pakiet zakłada także wpisanie kolejnych osób powiązanych z Kremlem na unijne listy sankcyjne. Ma też doprecyzować zakres niektórych sankcji finansowych i gospodarczych.



KE zaproponowała ten pakiet w miniony piątek. Zakłada on przedłużenie obecnych sankcji UE o pół roku, do następnego przeglądu pod koniec stycznia 2023 r.





„Wiele postulatów Polski zostało uwzględnionych

– Wiele postulatów Polski zostało uwzględnionych w najnowszym pakiecie sankcji na Rosję - poinformował ambasador Polski przy Unii Europejskiej, Andrzej Sadoś.Ambasador powiedział, że na wniosek Polski zostało zlikwidowanych wiele wyjątków w sankcjach. Do embarga na rosyjskie złoto włączona została biżuteria.– Polska jest krajem, który reprezentuje najbardziej ambitne stanowisko – powiedział ambasador.– Przedstawiamy naszym partnerom różne propozycje i różne rozwiązania i one są uwzględniane w kolejnych pakietach sankcyjnych. Można powiedzieć, że Polska i polska delegacja jest kilka kroków do przodu, jeśli chodzi o prace nad sankcjami. Celem zawsze jest osiągniecie jednomyślności i musimy wypracować zielone światło ze wszystkich stolic – podkreślał ambasador Polski przy Unii.Sadoś przyznał, że choć ten najnowszy pakiet nie należy do najbardziej ambitnych, to najważniejsze jest to, że szybko został przyjęty i że utrzymana została dynamika prac nad kolejnymi sankcjami.