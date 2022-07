Skandal bankowy w Chinach. Czołgi na ulicach [WIDEO]

Do mediów społecznościowych trafiło nagranie, na którym widać czołgi ustawione w rzędzie na ulicach – prawdopodobnie – miasta Rizhao na wschodzie Chin. Miałby one rzekomo nie uniemożliwiać obywatelom wejście do budynków banków. Ma to związek z niedawnym skandalem bankowym, który wybuchł w tym kraju. Klientom pięciu banków – z głównymi siedzibami w prowincjach Henan i Anhui – odmawia się dostępu do oszczędności. W związku tym od kilku miesięcy organizują oni protesty i domagają się wypłacenia pieniędzy.

Media i internauci pisali też o długiej kolejce czołgów w Henan, które miały nie dopuścić mieszkańców do lokalnych banków. Do jednego z protestów doszło też 10 lipca w mieście Zhenbzhou. Setki obywateli z transparentami ustawiły się pod oddziałem chińskiego banku. Demonstracja została jednak stłumiona przez służby.



Już 18 kwietnia depozyty bankowe zostały zamrożone w Yuzhou Xinminsheng Village Bank, Shangcai Huimin County Bank, Zhecheng Huanghuai Community Bank i New Oriental Country Bank w Kaifengu z głównymi siedzibami w prowincji Henan oraz Guzhen Xinhuaihe Village Bank w sąsiedniej prowincji Anhui – informowała gazeta „South China Morning Post”. Klientom odmawiano dostępu do kont bankowych z powodu „uaktualnienia systemu”, co doprowadziło do protestó poszkodowanych.





#PLA #tanks on the streets in Rizhao City, #Shandong Province, #CCPChina. It was said that there is a navy training base nearby, and this happens every year.

Yet, right now... pic.twitter.com/bkaFu011Ou — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) July 19, 2022

Jak komentuje „NDTV”, to jeden z najgorszych kryzysów bankowych w ostatnich latach w Chinach. Według mieszkańców 40 miliardów juanów (6 miliardów dolarów) w depozytach bankowych zniknęło. Organizują więc protesty, domagając się dostępu do swoich oszczędności. Powiedziano im jednak, aby „cierpliwie czekali” na otrzymanie kompensaty – przekazał SCMP. Nie wskazano jednak terminu wypłaty pieniędzy.

Niektóre osoby posiadające mniej niż 50 tys. juanów (7400 dol.) na lokatach otrzymały swoje pieniądze w zeszłym tygodniu, ale inni napotkali szereg problemów i wciąż czekają.



Trwa śledztwo w sprawie afery bankowej. Jak podaje „SCMP”, powołując się na urzędnika, zebranie informacji od tak dużej liczby klientów i przeprowadzenie odpowiednich kontroli zajmie władzom trochę czasu, ponieważ oryginalne dane zostały usunięte.



Wstępne dochodzenie wykazało, że Henan Xincaifu Group przejęła kontrolę nad pięcioma bankami poprzez „wewnętrzną i zewnętrzną zmowę” i „nielegalnie” przyciągnęła depozyty od oszczędzających – podała Chińska Komisja Regulacyjna ds. Ubezpieczeń (CBIRC).

China, Shandong Rizhao - Deployed tanks in the streets, for no known reason. pic.twitter.com/39ua45BXtp — RooStar (@RoooStar) July 19, 2022

@hkStephenSYY

7/18 Shandong Rizhao Tanks take to the streets, netizens say it seems like a gangster provoking the police or an exercise pic.twitter.com/DGqnEg2L5O — moben6 (@moben62) July 19, 2022

