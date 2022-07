Kozi outsourcing. W Nowym Jorku zwierzęta zastępują kosiarki

W dobie fal upałów, suszy i spadku bioróżnorodności koszenie trawy i stosowanie chemicznych środków ochrony roślin nie jest dobrym rozwiązaniem. Dlatego w Riverside Park w Nowym Jorku zamiast kosiarek i herbicydów pojawiły się kozy.

W parku Riverside na Manhattanie można spotkać kilkanaście kóz, które ze smakiem zajadają się chwastami. Nie gardzą nawet niebezpiecznym dla ludzi sumakiem jadowitym, nazywanym niekiedy trującym bluszczem. Przyjechały z farmy Green Goats w Rhinebeck w stanie Nowy Jork, aby przetrzebić zarośla i usunąć chwasty, zwłaszcza te należące do gatunków inwazyjnych.



– Widzisz to zbocze tutaj? Podobno to najbardziej stromy brzeg rzeki na wschód od Palisades – powiedział reporterowi Reutersa John Herrold, p.o. prezesa i dyrektora Riverside Park Conservancy. – Wyobraź sobie, że próbujesz tu ustać na nogach, siłując się z inwazyjnymi chwastami, aby potem posadzić rodzime gatunki, które lepiej ustabilizują glebę i zapewnią lepsze warunki dla innych organizmów – tłumaczy trudności, z jakimi muszą się mierzyć pracownicy parku.



Wykorzystanie kóz to pomysłowy i ekologiczny sposób na pozbycie się chwastów. Zwierzęta te mają naturalne upodobanie do zielonych liści i ogromny apetyt. Znakomicie nadają się do wykonania zadania, które zazwyczaj realizowali ludzie za pomocą szkodliwych chemicznych herbicydów. – Uwielbiają to – mówi Herrold. – Zjadają sumak jadowity, winnik zmienny, różę wielokwiatową, dokładnie to, czego chcemy się pozbyć – podkreśla.

THEY’RE BAAAAAACK: Two dozen goats were unleashed in NYC’s Riverside Park on Wednesday to help curtail the spread of invasive plants pic.twitter.com/E8Io2r6cSv — CBS News (@CBSNews) July 15, 2021

źródło: pap

Z prawie 20 kóz cztery zostaną w Riverside Park do końca lata. Będą się pasły, utrzymując w ryzach chwasty na terenie blisko hektarowego parku. Bez chemii, bez hałasu, a w dodatku dostarczając nowojorczykom możliwości kontaktu ze zwierzętami.