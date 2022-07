Fake news TVN24. Stacja zarzuciła premierowi manipulację... sama mijając się z prawdą

Manipulacja – taki zarzut postawiła TVN24 premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, a jako przykład zacytowana została jego wypowiedź z Sejmu, z 27 marca 2020 r. Szef polskiego rządu krytykował wówczas UE za brak pomocy dla Polski w czasie pandemii koronawirusa. Kontrujący to Jan Piotrowski z TVN24 stwierdził, że Bruksela takiego wsparcia finansowego udzieliła, przez co sam minął się z prawdą, ponieważ stało się to dopiero po przywołanym wystąpieniu Morawieckiego.

Dziennikarze TVN24 przytoczyli wypowiedź Morawieckiego z sejmowej mównicy z 27 marca 2020 roku.



– Rozmawiamy w Unii Europejskiej o tym, żeby w solidarny sposób znaleźć odpowiedź na to trudne wyzwanie. Niestety, UE nie dała jeszcze ani jednego eurocenta na walkę z koronawirusem. Widać, że w takich czasach jak teraz, najważniejsze są państwa narodowe. Polacy to doceniają. Niestety, reakcje UE są, jakie są. Każdy może je zaobserwować – mówił premier.



TVN24 stwierdziła, że słowa Morawieckiego to manipulacja.



– Już wtedy, pod koniec marca UE przeznaczyła na walkę z COVID-19 37 miliardów euro dla wszystkich państw członkowskich, a dla Polski 7,5 mld euro – przekonywał dziennikarz Jan Piotrowski.



To nieprawda. UE faktycznie przyznała środki, o których wspomnaino w TVN 24, ale cztery dni po wystąpieniu Morawieckiego.



W komunikacie wydanym przez Radę Unii Europejskiej czytamy: „Z uwagi na pilność sprawy oba akty ustawodawcze (o przyznaniu środków na walkę z COVID-19 – przyp. red.) zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 31 marca i wejdą w życie 1 kwietnia 2020 r.”