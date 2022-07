„Przyjmowałem lek”. Proces gen. Mirosława H. Jest oskarżony o jazdę po alkoholu

Gen. Mirosław H. nie przyznał się do kierowania autem po alkoholu. Składając wyjaśnienia przyznał, że dzień przed zdarzeniem, wieczorem oraz rano dnia następnego i tuż przed zatrzymaniem zażywał lek w syropie na problemy żołądkowe, o którym dopiero później dowiedział się, że zawiera etanol.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w jednej z miejscowości pod Gostyninem niedaleko Płocka 25 października 2021 r. Jak informowały wówczas media, w tym portal RMF24, zatrzymanym tam przez policję kierowcą volvo był 80-letni gen. Mirosław H., były lotnik i kosmonauta, który miał kierować samochodem w stanie nietrzeźwości.



Zgodnie z aktem oskarżenia, Mirosław H. kierował samochodem „będąc w stanie nietrzeźwości”, na co wskazują wyniki badań wykonane po zatrzymaniu - pierwsze badanie z wynikiem 0,27 mg/l, drugie 0,26 mg/l, trzecie - 0,10 mg/l, oraz czwarte - 0,11 mg/l i piąte badanie z wynikiem 0,14 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

„Nie miałem świadomości, że lek zawiera alkohol”

Gen. Mirosław H. wyjaśniał, że. Prowadząc samochód zjechał z jezdni, aby poprawnie skonfigurować GPS. – Byłem zszokowany naprawdę – podkreślił Mirosław H., wyjaśniając, że już po zatrzymaniu dowiedział się, sprawdzając w internecie dane leku, który wcześniej zażywał, iż specyfik ten zawiera etanol.Odnosząc się do zarzutów, stwierdził z kolei: „”. Mirosław H. zaznaczył przed sądem, że jest człowiekiem odpowiedzialnym, którego zawód wymagał dyscypliny osobistej, a „do alkoholu ma podejście okazjonalne”. Zwrócił też uwagę, że zażywa leki, które „nie godzą się z alkoholem”.

Obrona chce powołania biegłego toksykologa

Sąd wysłuchał zeznań policjanta, który zatrzymał Mirosława H. Z jego relacji wynikało, że do zatrzymania doszło w trakcie służby, gdy jechał nieoznakowanym samochodem i zauważył, iż jadące przed nim volvo wjeżdża kołem na jezdnię i zjeżdża na jezdnię. Podczas rozprawy zeznawał też znajomy Mirosława H., u którego przebywał on przed zdarzeniem, i który przekazał mu lek na problemy żołądkowe ze swojej domowej apteczki. Zeznał on, iżPonieważ z powodu zwolnienia lekarskiego nie stawił się trzeci ze świadków w sprawie - policjant, który po zatrzymaniu wykonywał badanie alkomatem Mirosława H., sąd zdecydował o odroczeniu rozprawy do 21 września.Obrońca Mirosława H., mecenas Jacek Dubois złożył, wykonanych po zatrzymaniu. W odniesieniu do tych wyników, jak wyjaśnił mec. Dubois, biegły miałby również odnieść się do kwestii możliwej ich niepewności i niepewności kalibracji alkomatu, a także różnicy we wskazaniach pierwszego oraz kolejnych badań alkomatem.

Sąd chce ulotkę feralnego leku

źródło: pap

Sędzia Piotr Helman zapowiedział przed odroczeniem rozprawy do 21 września, iż sąd podejmie decyzję w sprawie wniosku obrony po przesłuchaniu nieobecnego w środę świadka - policjanta, a niezależnie od tegoW maju tego roku Sąd Rejonowy w Gostyninie wydałoraz wydał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres trzech lat. Jednocześnie zasądzono od Mirosława H. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne 5 tys. zł, a także zwrot 950 zł kosztów sądowych. Wyrok utracił moc, gdy obrona złożyła sprzeciw. W takim przypadku sprawa musi być ponownie rozpoznana.