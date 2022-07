Lżyła funkcjonariuszy. Kurdej-Szatan na imprezie Trzaskowskiego opowie o hejcie

„Mordercy! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy! Kur**!” – pisała w sieci w listopadzie 2021 roku Barbara Kurdej-Szatan. Wpis odnosił się do funkcjonariuszy broniących polskiej granicy przed służbami Białorusi, które organizowały szturmy na nią, wykorzystując do tego m.in. imigrantów sprowadzonych z Rosji lub, podstępem, z rejonów świata ogarniętych wojną i biedą. Jak informują organizatorzy Campusu Polska Przyszłości Kurdej-Szatan będzie teraz uczyła młodych sympatyków Platformy Obywatelskiej, jak radzić sobie z hejtem.

Campus Polska Przyszłości to wydarzenie organizowane przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i jego współpracowników dla młodych wyborców i działaczy PO.



„Hejt może spotkać każdego, jak sobie z nim radzić i jak reagować? Na te tematy porozmawiamy podczas #Campus2022 z Barbarą Kurdej-Szatan - aktorką, prezenterką i wokalistką” – zapowiedziano właśnie na oficjalnym profilu Campusu Polska Przyszłości.



„Telewidzowie kochają jej talent, ale też wiarygodność i naturalność” – napisano.



Przypomnijmy, że w czerwcu Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Barbarze Kurdej-Szatan.





Zarzuty. Grozi jej rok ograniczenia wolności

Aktorka została oskarżona o zniesławienie Straży Granicznej i jej funkcjonariuszy;Zobacz także -> „Podwójna” Kurdej-Szatan nie pomogła. Wielu Polaków rezygnuje z Play Za zarzucany aktorce czyn może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.Sprawa wywołała ogromne emocje, bo Straż Graniczna była wówczas także

Pojawiały się już wówczas ostrzeżenia, że służby z Mińska i Moskwy sprowadzają na granice UE tysiącami imigrantów, bo przygotowują się do wojny. U granic Polski z czasem rozpoczęły się wielotysięczne rosyjskie manewry. Incydenty na granicy rozpoczęły się latem ubiegłego roku. W lutym faktycznie rozpoczęła się inwazja – wojsk rosyjskich na Ukrainę, przeprowadzona m.in. z terytorium Białorusi.





Barbara Kurdej-Szatan w Belarus 24

Słowa Kurdej-Szatan o Straży Granicznej zyskały międzynarodowy rozgłos. Historię celebrytki. – Pokazują panią w telewizji, ale białoruskiej. Fajnie się pani wpisała w tę poetykę – stwierdził dziennikarz prowadzący rozmowę z aktorką w salon24.pl, gdy afera stała się tematem numer jeden z mediach.Zobacz także -> Kurdej-Szatan z zarzutami. Aktorka wydała oświadczenie, pisze o „naturalnej reakcji” – A dlaczego mnie pokazali w białoruskiej telewizji? Dlatego, żeNarobili afery. Gdyby nie narobili afery z tego wpisu, to białoruskie media nawet by tego nie dostrzegły, proszę pana! – odpowiedziała Barbara Kurdej–Szatan.Później w specjalnym oświadczeniu potwierdziła fakt postawienia jej zarzutów i stwierdziła: „Nie przyznałam się do winy. Złożyłam szczegółowe wyjaśnienia wskazując na kontekst mojego wpisu na Instagramie z 4 listopada 2021 r., któryna granicy – kobiet i dzieci”