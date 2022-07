Była aktywistka Greenpeace o tym, dlaczego nie broni atomu w Niemczech: „Yyy, hmm, noo”

Uzależniając całą Europę od surowców z Rosji, Niemcy przyczyniły się do kryzysu energetycznego w Europie. Ekspert w tej dziedzinie zapytał byłą aktywistkę Greenpeace, dlaczego pewne źródła odnawialne uznaje się za dobre, a inne sukcesywnie się zwalcza. W odpowiedzi usłyszał, że jest to raczej pytanie do socjolożki.

Niemcy zamykają elektrownie atomowe, co zdaniem ekspertów w obliczu największego od lat kryzysu stanowi „zamach na bezpieczeństwo energetyczne Europy”.



Jak ujawniono, niemiecki rząd wprowadzał swoich obywateli w błąd, gdy sugerował, że nie można przedłużyć pracy elektrowni jądrowych w RFN ze względu na trudności w dostawach paliwa.



Przez lata Berlin forsował energetykę opartą o gaz, jednak teraz - w obliczu groźby odcięcia przez Rosję dostaw - oczywistą stała się konieczność zapewnienia alternatywy. Naturalnym krokiem byłoby korzystanie z elektrowni atomowych. Co ciekawe, niemieckie społeczeństwo nie widzi przeszkód, by energetyka atomowa nadal była ważnym składnikiem niemieckiego systemu.



Jednak politycy robią wszystko, aby zerwać z tą formą dostarczania energii. Co więcej, gdy atom chce rozwijać któreś z państw – na przykład Polska – liderzy w Niemczech reagują niezwykle agresywnie.



Ekspert ds. bezpieczeństwa energetycznego z portalu Energetyka24 zapytał w swoim programie, dlaczego nie ma protestów przeciwko odcinaniu atomu w Niemczech.

– Czemu nie ma tam gorących pikiet w obronie tych jednostek? Czemu dopuszczamy do tego, że pewne źródła odnawialne uznajemy, że są okej, bo są zielone i potrzebne, a jednostki cechujące się dokładnie tymi samymi atrybutami, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej, a nawet je przebijające, czyli atom, to już zamiatamy pod dywan? – zapytał Jakub Wiech.



– Myślę, że to jest świetne pytanie dla jakiegoś socjologa albo socjolożki, która zajmuje się Niemcami – odpowiedziała była działaczka organizacji Greenpeace.



Wtedy Wiech podkreślił, że pyta ją, ponieważ jako aktywistka powinna być w pierwszym szeregu walki o ochronę niemieckiego atomu.



– Yyy, hmm, noo, yyy, wciąż nie wydaje mi się, że to jest nasze zadanie – stwierdziła jego rozmówczyni i oceniła, że tą sprawą powinni się raczej zająć „aktywiści proatomowi”.

Mili Państwo, zapytałem w wywiadzie panią @wjedroszkowiak (która działała w @Greenpeace_PL), dlaczego aktywiści Greenpeace nie bronią niemieckiego atomu, tylko wręcz przeciwnie: atakują go.



Odpowiedź mnie… zaskoczyła.



Całość rozmowy w piątek na @Energetyka_24. pic.twitter.com/qP3zAKu3cA — Jakub Wiech (@jakubwiech) July 20, 2022