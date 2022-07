Gliński: Przez 5 lat zrealizowano 4,5 tys. projektów w ramach wsparcia NGO-sów

Łącznie w ciągu ostatnich 5 lat nowy system wsparcia dla organizacji pozarządowych to jest 4,5 tysiąca projektów zrealizowanych przez obywateli, za sumę 773 mln zł – powiedział w środę podczas konferencji wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

– Polska od 6 lat prowadzi politykę wsparcia organizacji pozarządowych. Przeprowadzamy reformę instytucji wsparcia, powołaliśmy Komitet ds. Pożytku Publicznego, Narodowy Instytut Wolności i wprowadziliśmy szereg programów o nowym charakterze, przede wszystkim wsparcia instytucjonalnego i rozwojowego – przekazał minister.



Jak zaznaczył, w ten sposób rozwiązano problem braku możliwości rozwojowych i braku zasobów własnych, zgłaszany przez instytucje pozarządowe.



– Program wsparcia obejmuje już 9 specjalnych programów – podkreślił. Przypomniał, że we wtorek Rada Ministrów przyjęła 2 nowe programy wsparcia organizacji pozarządowych w Polsce.



– Pierwszy to fundusz młodzieżowy dla organizacji młodzieżowych. W tym roku to jest 10 mln zł, od przyszłego roku będzie to 20 mln. Drugi to program wsparcia organizacji poradniczych. W tym roku przeznaczamy na to 11,5 mln zł. Od przyszłego roku ma to być 15 mln – zadeklarował minister kultury.