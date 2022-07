Napad pod bankiem w Warszawie. W torbie było pół miliona, policja apeluje do świadków

Przy ul. Wołoskiej w Warszawie czterech mężczyzn napadło na konwojenta, który niósł dużą ilość gotówki. Funkcjonariusze apelują do świadków zdarzenia, by zgłaszali się na policję. Rzecznik mokotowskiej komendy podkom. Robert Koniuszy przekazał, że jeden ze sprawców został ranny. Zaapelował także do pracowników szpitali i lekarzy o niezwłoczne informowanie służb o podejrzanych obrażeniach przyjmowanych pacjentów.

Informacje można przekazać, dzwoniąc na numery telefonu oficera dyżurnego KRP II 47 72 392 50, (czynne całą dobę), policjantów prowadzących czynności: 47 72 392 26 (czynne od godz. 8 do 16) albo przekazywać je na adres: dyzurny.krp2@ksp.policja.gov.pl.



Policja cały czas szuka czterech mężczyzn, którzy we wtorek napadli na konwojenta na warszawskim Mokotowie. Przeglądany jest monitoring, zabezpieczane są wszelkie ślady.



Do napadu doszło we wtorek około godziny 10.15 przy ul. Wołoskiej w okolicach skrzyżowania z ul. Domaniewską w Warszawie. Według nieoficjalnych informacji konwojent, który w przeszłości był funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa, szedł do banku z torbą. Wtedy podbiegło do niego czterech zamaskowanych mężczyzn. Wyrwali mu torbę i uciekli.

Informacje można przekazać, dzwoniąc na numery telefonu oficera dyżurnego KRP II 47 72 392 50, (całą dobę), policjantów prowadzących czynności: 47 72 392 26 (w godz. 8.00 do 16.00) albo przekazywać je na adres: dyzurny.krp2@ksp.policja.gov.pl. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) July 20, 2022

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap, portal tvp.info

Według nieoficjalnych ustaleń w torbie było pół miliona złotych. Jak mówił świadek zdarzenia, napastnicy na początku próbowali zaatakować mężczyznę nożem.Konwojent zaczął się bronić, ale dostał mocny cios w głowę i upadł na ziemię.Na ul. Wilanowskiej 368 znaleziono granatowy volkswagen na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Na tylnej szybie widać było dziurę po pocisku. Pracowali przy nim policjanci. Po kilku godzinach auto zostało zabezpieczone i zabrane na lawecie.Według nieoficjalnych informacji sprawcy porozumiewali się w między sobą ze wschodnim akcentem.