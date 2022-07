GUS: Wynagrodzenia szybko rosną. Przeciętna płaca ponad 6500 zł

W czerwcu przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w porównaniu z tym samym czasem 2021 r. było wyższe o 2,2 proc. Z kolei płace podskoczyły o 13 proc. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Przeciętna płaca brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w czerwcu 6 554 zł 87 gr.



Oznacza to wzrost o 13,0 proc. rok do roku. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska powiedziała, że drugi miesiąc z rzędu wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw był jednak słabszy niż inflacja (ta przekroczyła 15 proc.).



Z kolei produkcja przemysłowa w czerwcu 2022 r. wzrosła o 10,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,3 proc.



Co ważne, na początku lipca odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.



Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -41,7 i był o 2,1 pkt. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

