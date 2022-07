Polskie drony Warmate dla ukraińskiego wojska. Ruszyła zbiórka

Portal Defence24 zainicjował zbiórkę na zakup 20 dronów z pakietem szkoleniowym oraz serwisem gwarancyjnym dla ukraińskiego wojska. To nie tylko pomoc Ukrainie, lecz – zaznacza portal – również promocja polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Zbiórkę zainicjowano przy współpracy z WB Electronics, Ambasadą Ukrainy w Polsce oraz Fundacją Warsaw Enterprise Institute. Defence24 wyjaśnia, że kwota zbiórki to 5 milionów złotych, a za zebrane pieniądze zakupione zostaną dwa zestawy Warmate, czyli 20 dronów.



Z pozostałych funduszy ma zostać zakupiony dodatkowy sprzęt indywidualnego zabezpieczenia dla ukraińskich żołnierzy. „Ta zbiórka to nie tylko pomoc Ukrainie, to również promocja naszego rodzimego przemysłu zbrojeniowego” – podkreśla portal.



LINK DO ZBIÓRKI



System amunicji krążącej Warmate – połączenie bezzałogowego statku powietrznego z precyzyjna amunicją – jest przeznaczony dla jednostek sił specjalnych i oddziałów lekkiej piechoty; łączy funkcje rozpoznania i zdolności niszczenia celów na szczeblu drużyny, plutonu i kompanii.

@Defence24pl pojawiło się na rosyjskich stronach propagandowych jako „wspierające nazizm przez zrzutkę na WARMATE”. Oberwało się również polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu.



Link do zrzutki, która nie podoba się rosyjskiej propagandzie:https://t.co/93i1DW7Eoz pic.twitter.com/DfW9886OWV — Defence24.pl (@Defence24pl) July 20, 2022

źródło: defence24, portal tvp.info

Warmate może przenosić głowicę kumulacyjną, odłamkowo-burzącą i treningową. Producent oferuje też głowicę termobaryczną i rozpoznawczą.Prototyp powstał w 2014 r., rok później była gotowa wersja seryjna.Grupa WB to polski producent uzbrojenia. Należąca do Grupy firma WB Electronics dostarcza polskiemu wojsku także bezzałogowce bliskiego rozpoznania FlyEye, uczestniczy w programach armatohaubicy Krab, produkuje elementy wieży samobieżnego moździerza Rak, jest też włączona, jako producent radiostacji, w program indywidualnego wyposażenia żołnierza Tytan.