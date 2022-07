Solidarna Polska składa projekt dotyczący ułatwienia w dostępie do broni

Solidarna Polska przedstawiła projekt ustawy o broni i amunicji, który ma na celu wzmocnienie obronności narodowej. Nowe prawo nie ma liberalizować dostępu do broni, ale – jak przekonuje ugrupowanie – racjonalizować i zapewniać dostęp do niej dla żołnierzy Sił Zbrojnych, Obrony Terytorialnej i członków organizacji proobronnych.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski na konferencji prasowej wyraził przekonanie, że projekt wpisuje się w cały system, który tworzy strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.



– Wprowadzamy w tym projekcie nową przesłankę dostępu do broni w postaci przesłanki obrony narodowej, a także racjonalizujemy wiele przepisów w zakresie dostępu do broni, w tym w szczególności znacząco ułatwiając dostęp do broni dla byłych żołnierzy i byłych funkcjonariuszy – poinformował wiceminister sprawiedliwości.





„Doszło do zmiany w zakresie sytuacji bezpieczeństwa”

Marcin Romanowski podkreślił, że obecnie w Europie doszło do zmiany w zakresie sytuacji bezpieczeństwa, co jest związane z agresją Rosji na Ukrainę. Zdaniem wiceministra konwencjonalne siły zbrojne muszą dziś być wzmacniane przez społeczne wsparcie.– zauważył.

„Ludzie nie mogą być bezbronni”

– Ludzie nie mogą być bezbronni – podkreśliła Anna Siarkowska. Posłanka Solidarnej Polski zauważyła, że w sytuacji wojny na Ukrainie istnieje pilna potrzeba zmian w obszarze wzmocnienia obronności narodowej w Polsce.. I tę kategorię broni – zgodnie z dyrektywą unijną – do polskiego prawa implementujemy. Co więcej, to status żołnierza zawodowego, żołnierza terytorialnej służby wojskowej, jak i status żołnierza aktywnej rezerwy będzie umożliwiał posiadanie broni typu wojskowego przez tych funkcjonariuszy – powiedziała Anna Siarkowska.Siarkowska dodała, że Polska jest niemal na ostatnim miejscu w Europie pod względem dostępu obywateli do broni. Za nami jest tylko Watykan.