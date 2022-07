Opozycja: Rząd doprowadził do kryzysu energetycznego. Sasin: To fałszywi obrońcy węgla

Rządzący doprowadzili do największego po 1989 r. kryzysu energetycznego; zamiast kupować węgiel, oszukiwali Polaków – mówili w Sejmie politycy KO i Lewicy. Na krytykę odpowiedział wicepremier, minister aktywów Jacek Sasin; wskazał, że opozycja przybrała „fałszywą maskę obrońców węgla”.

Na początku obrad Sejmu poseł KO Cezary Tomczyk mówił, że już od początku marca premier Mateusz Morawiecki wiedział, że w Polsce zabraknie węgla, o czym – jak stwierdził poseł – poinformowała go minister klimatu Anna Moskwa.



– Przez trzy miesiące premier w sprawie węgla w Polsce – wiedząc, że go zabraknie – nie zrobił absolutnie nic. Zamiast kupować węgiel, oszukiwaliście Polaków przez trzy miesiące – ocenił poseł KO.



Dodał, że jeszcze niedawno wicepremier, szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin zapewniał, że węgla w Polsce nie zabraknie, a minister klimatu mówiła, że mamy zabezpieczone 8 mln ton; premier apelował, by nie kupować jeszcze węgla.





Opozycja o kryzysie energetycznym

– A teraz pan mówi, że spółki Skarbu Państwa muszą dzwonić po całym świecie i szukać węgla? No, muszą szukać węgla, bo go nie kupiliście, na tym polega problem – mówił Tomczyk do Morawieckiego.

O problemach z węglem mówił również poseł Lewicy Dariusz Wieczorek. Jego zdaniem rządzący doprowadzili do największego po 1989 r. kryzysu energetycznego.



Wieczorek domagał się od szefa rządu informacji, gdzie i kiedy Polacy będą mogli kupić węgiel.



– Co się stało z węglem, który leżał na polskich składach? Czy bezpieczeństwo energetyczne Polaków jest zabezpieczone od października? – pytał Morawieckiego poseł Lewicy.



Wezwał też prezydenta Andrzeja Dudę do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w tej sprawie.



Na krytykę opozycji odpowiedział wicepremier Jacek Sasin.



Kto chciał likwidować polskie górnictwo?

– Proszę mi przypomnieć, droga opozycjo, czy to nie wy byliście tymi, którzy chcieli likwidować polskie górnictwo – proponował minister.



Wskazywał, że to opozycja domaga się odejścia od węgla i przejścia na energetykę odnawialną. – To jest wasze prawdziwe oblicze, a nie fałszywa maska obrońców węgla – powiedział Sasin.