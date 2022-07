„Tusk nie postawiłby się Niemcom. Gdyby dziś był premierem, nie byłoby wolnej Ukrainy”

Donald Tusk wielokrotnie identyfikował się jako część unijnego mainstreamu, który, co widać po jego liderze Berlinie, nie ma woli obrony Ukrainy, ale liczy na szybkie zakończenie wojny i powrót do interesów z Rosją – zauważa publicysta serwisu wPolityce.pl Jakub Maciejewski. Jego zdaniem nie sposób dziś uwierzyć, by Tusk mógł postawić się Niemcom, a gdyby dziś był premierem, nie byłoby wolnej Ukrainy. Komentator przedstawia trzy podstawowe czynniki potwierdzające tak postawioną tezę.

Założenia, jakie wskazuje Maciejewski, są następujące:

• by Ukraina mogła się skutecznie bronić, konieczne jest pełne zaangażowanie Polski;

• Tusk pozostaje w unijnym mainstreamie, kierowanym przez Niemcy;

• w interesie Berlina leży szybkie zakończenie wojny – kapitulacja Ukrainy i powrót do interesów z Rosją.





Dlaczego rządy Tuska byłyby katastrofą?

Wzywał, by utrzymać niemiecki kurs w UE

Zdaniem publicysty polska rola w obecnym konflikcie nie ma nic wspólnego z mesjanizmem, lecz z chłodną oceną uwarunkowań geopolitycznych. Transporty wojskowe dla walczącego Kijowa muszą przechodzić przez terytorium sąsiadów, a tutaj polska rola jest nieoceniona. Słaba infrastruktura połączeń drogowych między Ukrainą i Rumunią oraz rządzący w Bukareszcie „naddunajski wariant Platformy Obywatelskiej” nie są w stanie zagwarantować wsparcia na odpowiednim poziomie.„Polska wspiera Ukrainę nie tylko przez bezpośrednie zaangażowanie i przekazywanie środków oraz uzbrojenia, ale też – co być może jest jeszcze ważniejsze – jako »dysponent strategicznego obszaru«.. Wystarczy ją nadepnąć, lekko zagiąć – i katastrofa gotowa” – czytamy.Stąd hipotetyczna obecność Donalda Tuska u władzy w Polsce rysuje się jako poważny znak zapytania, jeśli chodzi o proukraińską postawę. Zdaniem autora były premier podejmował i podejmuje decyzje w ramach nakreślonych przez unijną większość, która – ocenia – nie ma woli obrony Ukrainy.Maciejewski wspomina ciepłe, wręcz „uległe” relacje Tuska z Merkel czy wezwania lidera PO sprzed kilku lat, by „utrzymać status quo w Unii Europejskiej”. A interes Niemiec – czytamy dalej – jest antyukraiński, nastawiony na szybkie zakończenie wojny kosztem Ukrainy i powrót do interesów z Rosją. I nie trzeba tu wcale stawiać hipotez, bo podobne wezwania głośno powtarzają od początku wojny kolejne środowiska mniej lub bardziej związane z niemieckim rządem (choć Berlin dyplomatycznie raz za razem deklaruje pełne wsparcie dla walczącej Ukrainy).

„Upadek wolnej Ukrainy oznaczałby dla Polski katastrofę, jakiej nikt do tej pory nie nakreślił. Wspólna granica z miernym reżimem Łukaszenki jest już powodem do zmartwień i dodatkowych nakładów na bezpieczeństwo, zaś putinowski wasal w Kijowie, o wiele potężniejszym i ważniejszym od Mińska, zmieniłby geopolitykę regionu. Przede wszystkim Polska musiałaby stać się twierdzą na miarę Izraela, choć Rosja ze swoimi przybudówkami jest o wiele groźniejsza, silniejsza i bardziej bezwzględna niż państwa arabskie na Bliskim Wschodzie” – argumentuje publicysta.





Wygrali ci, którzy nie posłuchali Merkel

Łącząc powyższe, logicznie uzasadniona – wskazuje autor – staje się teza, żeMaciejewski podsumowuje, że państwa, które stawiały na gwarancje bezpieczeństwa energetycznego i politycznego ze strony Niemiec i Brukseli, przegrały, a nadal liczą się te kraje, które zabezpieczyły się relacjami transatlantyckimi, nawet wbrew Angeli Merkel.