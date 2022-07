Rosyjskie ataki hakerskie na Polskę. Żaryn o operacji „GhostWriter”

Za atakiem w internecie na konta polityków stoją rosyjskie służby – przypomniał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Każdy, kto chce bronić zasad demokracji, powinien to rozumieć – dodał.

Żaryn podkreślił, że to rosyjskie służby stoją za prowadzącą operację „GhostWriter” grupą hakerską, która według służb specjalnych wykonała ataki na konta polskich polityków. Ta grupa była też zaangażowana w działania wojenne przeciwko Ukrainie – powiedział.



– Już w czerwcu 2021 roku informowaliśmy, że służby specjalne dysponują dowodami, które pozwalają jednoznacznie przypisać działania hakerskie wymierzone w osoby publiczne w Polsce do grupy UNC1151 – powiązanej z rosyjskimi służbami specjalnymi – przypomniał rzecznik.



Wyjaśnił, że obce służby, które stoją za operacją dezinformacyjną „GhostWriter” kontynuują działania wymierzone w Polskę, a ich aktywność – obliczona na destabilizowanie opinii publicznej – prowadzona jest również w innych krajach Zachodu.

#wieszwiecej Polub nas

– Warto przypomnieć, że działania grupy odpowiedzialnej za tę operację identyfikowane były już w 2016 r., a na celowniku rosyjskich służb są osoby publiczne nie tylko w naszym państwie – mówił.

Dodał, że w ostatnich latach operacje wywiadowcze polegające na atakach hakerskich, przejmowaniu zasobów informacyjnych i wykorzystywaniu ich do manipulowania opinią publiczną są wykorzystywane przez Kreml w ramach walki z NATO.



Żaryn podkreślił, że działania hakerskie – a takimi operacjami zarządzają służby wywiadowcze kraju wrogiego i agresywnego m.in. wobec Polski – są przez Rosję wykorzystywane na bieżąco zarówno podczas agresji przeciwko Ukrainie, jak i w walce informacyjnej przeciwko NATO i państwom Sojuszu.



– Ta sama grupa, która stoi za operacją „GhostWriter”, była w czasie wojny przeciwko Ukrainie wykorzystywana do ataków na ukraińskie cele – podał. – Na Zachodzie powszechnie traktuje się je jako operacje wywiadu Rosji; zachodnie służby partnerskie i eksperci z zakresu cyberbezpieczeństwa są zgodni w tej ocenie – dodał.





Dezinformacja po rosyjsku

Raport: reżim Łukaszenki porwał samolot Rada Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) potępiła działania reżimu Alaksandra Łukaszenki, w wyniku których samolot linii... zobacz więcej

Wskazał, że łamanie zabezpieczeń poczty elektronicznej czy profili mediów społecznościowych realizowane wobec wybranych osób w Polsce „ma na celu ingerencję w debatę publiczną, a także relacje międzynarodowe, w tym sojusznicze”.– Należy pamiętać, że działania dezinformacyjne służą Rosji do osiągania celów, które na Ukrainie realizuje w ramach brutalnej wojny i działań ludobójczych – Kremlowi chodzi o powrót do dominacji nad Europą Środkowo-Wschodnią, osłabienie NATO oraz dalsze prowadzenie polityki imperialnej wobec krajów, które uznaje za swoją strefę wpływów – stwierdził rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

W jego opinii część środowisk w Polsce „niestety zdaje się nie rozumieć zagrożenia, traktując kolejne elementy rosyjskich działań jako okazję do osiągania politycznych zysków”.



– To nieodpowiedzialne zachowanie wpisujące się w scenariusz groźny dla Polski. Włączanie się w promowanie działań rosyjskich służb niesie ze sobą bardzo poważne zagrożenia – powiedział Żaryn.



– Rosja od lat prowadzi nie tylko operacje dezinformacyjne, ale również długofalowe operacje wpływu, które mają na celu zmianę optyki społecznej czy też wypaczanie decyzji politycznych całych społeczeństw. Doświadczyło tego kilka państw przy okazji wyborów czy kampanii przed referendami – podkreślił.



– Kreml używa dezinformacji i wrogich działań propagandowych do prób wpływania na decyzje wyborcze podejmowane przez całe narody. Każdy, komu zależy na bezpieczeństwie państwa i każdy, kto chce bronić zasad demokracji, powinien rozumieć, że działania rosyjskie są zagrożeniem dla państw demokratycznych – nawet jeśli ich skutki chwilowo mogą niektórym wydać się atrakcyjne i przydatne w walce politycznej – ocenił Żaryn.