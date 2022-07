Ostry spór w środowisku LGBT. Chcą „wysłać gejów do grobów”

Działaczka aborcyjna została wyrzucona z klubu dla osób LGBT w Warszawie. Zapowiedziała zemstę. „Chcemy być traktowani na równi, móc chodzić do toalet dla naszej płci bez wyrzucania nas przez transfobicznych ochroniarzy” – piszą teraz genderowi aktywiści.

Działaczkę miały spotkać nieprzyjemności, bo obnażała się w miejscu publicznym. Wszystko wskazuje na to, że chodziła po klubie topless.



Aktywiści zapowiadają więc protest.



„*** rozpoznaj, że piersi po pierwsze są nie tylko kobiece, a po drugie zwykłą częścią ciała i nie są intymne. Jeśli egzekwujesz wypie***** za pokazanie okrągłych piersi to wywalaj też cisgejów (nie trans - przyp. red.) pokazujących swoje płaskie. Bo do bezpiecznej przestrzeni dla osób LGBT ci daleko” – piszą.



Zapowiadają, że w ramach sprzeciwu będą chodzić nago. „Nagością wyślemy gejów nie-trans do grobu” – podkreślają.



„Pewnie myślicie, że lewica jest oburzona. Otóż nie bardzo, to bo »osoby trans« (cokolwiek to akurat w tej chwili oznacza), chcą posyłać gejów do piachu, więc ogólnie luzik” – skomentował na Twitterze dziennikarz Łukasz Jankowski.

1. Działaczka aborcyjna została wyrzucona z klubu dla gejów

2. Bo się obnażała: rozebrała się topless

3. Aktywiści #gender zapowiedzieli zemstę

4. Chcą "zaatakować" klub

5. "Będziemy chodzić nago!" - zapowiadają protest

6. Jego tytuł: "nagością wyślemy gejów nie-trans do grobu!" pic.twitter.com/3N4ZBU4F0q — Myślozbir (@myslozbir) July 19, 2022

Jutro w Warszawie jest planowana demonstracja pod hasłem wysyłania gejów do grobów.

Pewnie myślicie, że lewica jest oburzona.

Otóż nie bardzo, to bo "osoby trans" (cokolwiek to akurat w tej chwili oznacza), chcą posyłać gejów do piachu, więc ogólnie luzik. pic.twitter.com/u3vzsMoJIH — Łukasz A. Jankowski (@LAJankowski) July 19, 2022