IPN ma największą na świecie bazą genetyczną ofiar totalitaryzmów

Instytut Pamięci Narodowej dysponuje unikatową, największą na świecie bazą genetyczną ofiar totalitaryzmów z lat 30., 40. i 50. XX wieku – powiedział w Warszawie prezes Instytutu Karol Nawrocki. Podczas briefingu prezentującego dorobek IPN w 22-lecie istnienia placówki, Nawrocki podkreślił, że dla pracowników instytucji „najważniejsza jest pamięć”.

– W IPN pracują pasjonaci historii, którzy swoje zawodowe życie od ponad 20 lat poświęcili tej instytucji i każdego dnia służą polskiej prawdzie historycznej i pamięci – stwierdził.



Prezes IPN poinformował, że „Biuro Poszukiwań i Identyfikacji zidentyfikowało do tej pory 220 ofiar reżimów totalitarnych sowieckiego komunizmu i niemieckiego nazizmu, w tym 70 osób z Łączki”.



– W najbliższy piątek w Belwederze odbędzie się kolejna konferencja identyfikacyjna, na której poznają państwo kolejne nazwiska osób, o które Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN jako jedyna instytucja w państwie polskim się upomina, przywraca im tożsamość, chowa ich, wręcza noty identyfikacyjne ich rodzinom, które od ponad 80 lat czekają na to, aby móc pochować swoich bliskich – powiedział.

źródło: TVP Info, PAP

Dodał, że „w bazie materiałów genetycznego zarejestrowanych jest ponad 3,2 tys. prób takiego materiału”.– Korzystamy też z systemu CODIS, do którego wprowadzono jużCo najważniejsze i co jest konkluzją działalności, misji Biura Poszukiwań i Identyfikacji w ramach IPN, to fakt, że IPN dysponuje unikatową, największą na świecie bazą genetyczną ofiar totalitaryzmów z lat 30., 40. i 50. XX wieku – zwrócił uwagę Nawrocki.