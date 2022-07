To miała być zwykła interwencja. W piwnicy znaleźli uwięzionego 10-latka

Otwoccy policjanci wysłani do domowej interwencji dokonali szokującego odkrycia. W domu znaleźli pijaną 37-letnią kobietę; okazało się, że w piwnicy przetrzymuje ona swojego 10-letniego syna.

Odpowiadając na zgłoszenie, że pijana matka jest sama z 10-letnim synem, policjanci pojechali do jednego z domów w Otwocku. Drzwi otworzyła im chwiejąca się w otoczeniu dymu papierosowego kobieta. Zapytana, gdzie jest dziecko, stwierdziła, że przekazała je pod opiekę bratowej i oprócz niej nikogo więcej w domu nie ma.





Policjanci nie dali się nabrać

Już wcześniej więziła syna w piwnicy

Kobieta już wcześniej zamykała syna w piwnicy (fot. KPP Otwock)

Policjanci jej nie uwierzyli.. Okazało się, że jest to wejście do piwnicy. W brudnym i ciasnym pomieszczeniu siedział skulony, wystraszony chłopiec.– Dzięki szybkiej interwencji policjantów 10-latkowi nic się nie stało. Mundurowi zastraszone dziecko przekazali pod opiekę innemu członkowi rodziny, a pijaną matkę umieścili w policyjnej celi. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niej ponad promil alkoholu w organizmie – mówi mł. asp. Paulina Harabin z otwockiej komendy.Okazało się, że nie jest to pierwsze takie postępowanie zatrzymanej kobiety. Z ustaleń wynika, że matka wielokrotnie klęła na syna, krzyczała na niego i kilkukrotnie zamykała w piwnicy pod podłogą.

źródło: portal tvp.info, Policja

Po wytrzeźwieniu 37-latka została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Otwocku, gdzie. Kobieta został objęta na czas trwającego postępowania policyjnym dozorem.Decyzję o dalszych losach 37-latki i jej dziecka podejmie sąd. Czynności w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Otwocku.