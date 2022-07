Sri Lanka ma nowego prezydenta

„Parlament Sri Lanki wybrał dotychczasowego premiera Ranila Wickremesinghe na urząd prezydenta” – poinformowała Agencja Reutera. Ten sześciokrotny premier Sri Lanki sprawował od ubiegłego piątku funkcję pełniącego obowiązki prezydenta kraju po tym, jak dotychczasowy szef państwa Gotabaya Rajapaksa podał się do dymisji.

Rajapaksa opuścił kraj pod naciskiem społecznych protestów.



W głosowaniu w parlamencie Wickremesinghe pokonał partyjnego rywala Dullusa Alahapperuma stosunkiem głosów 134 do 82.





Protesty

W wyniku gwałtownych protestów, które wybuchły na początku lipca w stolicy kraju Kolombo, dotychczasowy prezydent Rajapaksa uciekł z kraju i przebywa w Singapurze. Masowe demonstracje spowodowane zostały potężnym kryzysem finansowym, w którym znalazła się Sri Lanka i o którego spowodowanie społeczeństwo oskarża właśnie byłego prezydenta.. W budżecie państwa zabrakło środków na regulowanie należności za podstawowe importowane produkty, w tym żywność, leki i paliwo.

9 lipca tłum wdarł się do rezydencji prezydenta Rajapaksy oraz podpalił rezydencję Ranila Wickremesinghe, który sprawował wówczas funkcję premiera. Po ucieczce Rajapaksy z kraju Wickremesinghe automatycznie objął stanowisko pełniącego obowiązki prezydenta, a jego zwycięstwo w środowym głosowaniu oznacza, że będzie głową państwa do końca obecnej prezydenckiej kadencji, która upływa w listopadzie 2024 roku. Protestujący domagali się wcześniej, by i on ustąpił z wszelkich stanowisk, lecz Wickremesinghe odrzucił te żądania.



Teraz stoi przed zadaniem wyprowadzenia kraju z zapaści gospodarczej i przywrócenia porządku publicznego po miesiącach masowych protestów. Będzie również dążył do przywrócenia stabilności politycznej na Sri Lance, aby mogła ona wznowić wstrzymane negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie pakietu ratunkowego dla kraju.



Agencja Reutera podkreśliła, że wybór Ranila Wickremesinghe na prezydenta zmniejsza ryzyko kolejnych zawirowań w kraju.