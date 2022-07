Rosjanie wydali orzeczenia. Pozbawiają Ukraińców praw własności

– Obywatele Ukrainy stracili prawo własności w odniesieniu do nieruchomości w tym mieście – przekazał Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec Kijowa mera Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy.

„Zgodnie z decyzją władz okupacyjnych od dzisiaj wszyscy obywatele Ukrainy są pozbawienia prawa własności nieruchomości w Mariupolu, jeśli nie przeszli rejestracji w bananowych organach bananowej republiki” – napisał Andriuszczenko w komunikatorze Telegram.



Według niego za kilka dni odbędzie się „nacjonalizacja” ocalałych budynków, w których zostaną zakwaterowani ludzie.



Andriuszczenko podkreślił, że jest to bezprawna decyzja. Zaapelował do ludzi, którzy będą kwaterowani w tych mieszkaniach: „Jeśli już zamieszkaliście, zadbajcie o cudzą własność, w innym wypadku będziecie ponosić odpowiedzialność zgodnie z prawem”.



W zniszczonym w rosyjskich ostrzałach Mariupolu pozostaje ok. 100 tys. ludzi.

