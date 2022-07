Bundesliga żegna się z Lewandowskim. Wzruszająca animacja [WIDEO]

Robert Lewandowski jest już oficjalnie piłkarzem Barcelony. Polskiego napastnika, który poprzednio przez ostatnią dekadę występował w Niemczech, pożegnano na oficjalnym kanale Bundesligi. Z tej okazji przygotowano wyjątkową animację z historią siedmiokrotnego króla strzelców ligi.

Lewandowski w monachijskim klubie, w który miał kontrakt ważny do czerwca 2023, występował od 2014 roku. Wywalczył z nim osiem tytułów mistrza Niemiec, a wcześniej dwa w barwach Borussii Dortmund.





Lewandowski – od narodzin aż na szczyt

.@lewy_official's #Bundesliga story has been one for the history books! 📚



What's your favourite memory of this legend? 👇🏻 pic.twitter.com/6bz9xfA7HZ — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) July 19, 2022

Wszystkie gole „Lewego” w Bundeslidze

źródło: portal tvp.info, sport.tvp.pl, PAP

Łącznie siedmiokrotnie był królem strzelców Bundesligi, w której zdobył 312 bramek w 384 występach. Do tego w 2020 roku triumfował z Bayernem w Lidze Mistrzów.Wyjątkowy sposób na pożegnanie gwiazdora znalazła Bundesliga. Na oficjalnym kanale niemieckiej ligi opublikowano animowany film, prezentujący drogęod narodzin, aż po miano jednego z najlepszych piłkarzy świata., ale także trudne momenty, jak śmierć ukochanego taty czy kontuzje.Wcześniej Bundesliga przygotowała także, jakie Lewandowski strzelił w lidze, odkąd trafił tam z Lecha za 4,5 mln euro. Choć piłka do siatki wpada co kilka sekund, to nagranie trwa tyle, co... połowa meczu.