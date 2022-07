Raport: reżim Łukaszenki porwał samolot

Rada Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) potępiła działania reżimu Alaksandra Łukaszenki, w wyniku których samolot linii Ryanair z dziennikarzem Ramanem Pratasiewiczem w maju ubiegłego roku został zmuszony do lądowania w Mińsku. Pretekstem było rzekome zagrożenie bombowe.

„Rada ICAO zakończyła wczoraj dyskusję na temat wydarzeń z maja 2021 r. w białoruskiej przestrzeni powietrznej (...), potępiając działania rządu Białorusi polegające na dopuszczeniu się niezgodnego z prawem wpływu” – napisano we wtorkowym komunikacie po obradach Rady ICAO.





Białoruś zagrożeniem dla ruchu lotniczego

Mińsk winny, Kreml protestuje

Rada uznała, że, zaś o rzekomym zagrożeniu poinformowano na zlecenie wysokich urzędników rządowych Białorusi.Białoruskie władze aresztowały wówczas dziennikarzaW komunikacie wskazano też, że ustalenia raportu ze stycznia tego roku uzupełniono m.in. oi nagrania z Mińska.Rada ICAO zdecydowała, że raport trafi teraz do wszystkich państw członkowskich i podczas sesji zgromadzenia ogólnego ICAO, która zaczyna się 27 września, władze organizacji mają przekazać informacje o naruszeniu przez Białoruś konwencji chicagowskiej (o międzynarodowym lotnictwie cywilnym). Raport zostanie umieszczony na stronie internetowej ICAO. Ponadto przewodniczący Rady ICAO został zobowiązany do przekazania raportu sekretarzowi generalnemu ONZ Antonio Guterresowi, który może podjąć dalsze decyzje.W połowie stycznia tego roku Rada ICAO otrzymała raport przygotowany przez ekspertów, raport był następnie uzupełniany i ta końcowa wersja trafi do sekretarza generalnego ONZ. Pod koniec stycznia Rada potępiła przekazanie fałszywych informacji zagrażających bezpieczeństwu lotu i uznała informację o zagrożeniu bombą, na którą powoływała się Białoruś, za w zamierzony sposób fałszywą. Wersja raportu udostępniona w styczniu zawierała m.in. informację, że kiedy dokument był tworzony, niektóre państwa wciąż prowadziły własne dochodzenia. Chodziło m.in. o. Zespół dochodzeniowy nie miał wówczas dostępu do nich ani do tego świadka.. Organizacja jest agendą ONZ, jej celem jest zapewnianie współpracy państw członkowskich. W Radzie ICAO, która rozpatruje spory dot. lotnictwa cywilnego, w każdej jej trzyletniej kadencji są przedstawiciele 36 państw członkowskich wybranych przez Zgromadzenie ICAO. Siedziba ICAO znajduje się w Montrealu.