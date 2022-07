Ukraińskie wojsko zestrzeliło myśliwiec Su-35. Jest nagranie

Siły zbrojne zestrzeliły rosyjski myśliwiec Su-35 w rejonie okupowanego miasta Nowa Kachowka w obwodzie chersońskim – potwierdziło ukraińskie dowództwo powietrzne. Nagranie spadającej maszyny opublikował doradca szefa ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Anton Heraszczenko.

Raport: Wojna na Ukrainie



Ukraińskie wojsko poinformowało, że jednostki przeciwlotnicze zniszczyły myśliwiec okupanta we wtorek około godziny 20. Rosyjski samolot próbował atakować ukraińskie jednostki. Poinformowano, że pilot zniszczonej maszyny zdołał się katapultować, lecz nie wiadomo, czy przeżył.



Cena jednego egzemplarza Su-35 szacowana jest na około 50 milionów dolarów.



Wojsko podało, że ostatniej doby jednostki przeciwlotnicze sił powietrznych zestrzeliły ponadto pięć bezzałogowych statków powietrznych.



Doradca szefa ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Anton Heraszczenko zamieścił w mediach społecznościowych nagranie spadającego Su-35. „Wspaniały wieczór na wspaniałe wiadomości” – napisał.

Tonight Ukrainian Army shot down a Russian plane, supposedly SU-35, in the area of Nova Kakhovka.



Great evening for great news! pic.twitter.com/04Dl54j4Yt