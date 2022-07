Niszczyciele Ottokar Brzoza dla Wojska Polskiego. Trafią na przesmyk suwalski

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na dostawę niszczycieli czołgów Ottokar Brzoza dla Wojska Polskiego. Pierwsze egzemplarze prototypy będą gotowe już w przyszłym roku – zapowiedział minister.

Minister zapowiedział, że pierwsze egzemplarze-prototypy niszczycieli czołgów będą gotowe już w przyszłym roku i trafią do 14. Pułku Przeciwpancernego z siedzibą w Suwałkach w rejonie przesmyku suwalskiego. Założeniem – mówił Błaszczak – jest to, by testy nowego sprzętu były przeprowadzane w jednostkach wojskowych.



– Naszym założeniem jest, by nasycić Wojsko Polskie takimi jednostkami. W każdej dywizji będą pułki przeciwpancerne (...) Naszym zamiarem jest to, żeby pierwsze baterie osiągnęły gotowość operacyjną najpóźniej w ciągu najbliższych trzech lat. Myślę, że ten termin możliwy jest do zrealizowania w krótszym czasie. Sądzę, że za dwa lata w przypadku pułku przeciwpancernego w Suwałkach będziemy mieć gotowość operacyjną – powiedział minister obrony.



W jednej baterii będzie osiem niszczycieli czołgów, każdy z nich będzie mógł naraz wystrzelić osiem pocisków Brimstone o zasięgu 12 km. Pociski będą dostarczane przez brytyjski przemysł obronne. Polskie MON chce, żeby w przyszłości pociski były produkowane w Polsce. Niszczyciele będą posadowione na podwoziu 4x4 produkowanym w zakładach Autosan na licencji czeskiej Tatry. W baterii, oprócz niszczycieli, będą także wozy: dowodzenia, amunicyjne, wsparcia technicznego oraz rozpoznania.

źródło: TVP Info, PAP

Jakie są te wymagania, wiemy doskonale, bo obserwujemy sytuację na Ukrainie, obserwujemy, w jaki sposób Ukraińcy odpierają inwazję rosyjską – podkreślił wicepremier, dodając, że broń przeciwpancerna ma olbrzymie znaczenie ma olbrzymie znaczenie w odpieraniu rosyjskiej inwazji.Przedmiotem umowy ramowej na realizację programu Ottokar Brzoza jest pozyskanie bateryjnych modułów ogniowych niszczycieli czołgów. Jej stronami są Agencja Uzbrojenia oraz Konsorcjum PGZ-OTTOKAR, w skład którego wchodzą również: Huta Stalowa Wola, Mesko oraz Wojskowe Zakłady Elektroniczne. Podstawowym zadaniem niszczycieli czołgów Ottokar Brzoza będzie niszczenie celów opancerzonych z wykorzystaniem przeciwpancernych pocisków kierowanych, w każdych warunkach atmosferycznych, zarówno w dzień jak i w nocy.