Izraelska delegacja w Warszawie. Znamy temat negocjacji

W Warszawie rozpoczynają się rozmowy z delegacją Izraela na temat wznowienia wycieczek młodzieży izraelskiej do naszego kraju – ustalił portal tvp.info. Z naszych informacji wynika, że w środę przed południem odbędzie się 1. runda negocjacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przedstawiciele polskiej dyplomacji zapowiadali już, że sprawa powinna zostać uregulowana odpowiednią umową międzyrządową.

Wycieczki do miejsc pamięci o Holokauście i bogatej historii Żydów polskich funkcjonowały przez ostatnie dekady według scenariusza wypracowanego jeszcze w latach 90., choć nie były uregulowane żadnym formalnym porozumieniem czy umową.





Uzbrojeni strażnicy kością niezgody

Rozmowy z Izraelem w środę i w czwartek

Zawieszone zostały dwa lata temu z powodu pandemii COVID-19. Gdy pojawiła się możliwość ich wznowienia,, która towarzyszyła wycieczkom. Zdaniem Warszawy tworzyło to wrażenie, że w Polsce grozi młodzieży śmiertelne niebezpieczeństwo.Już w końcówce ubiegłego roku polska dyplomacja przekazała stronie izraelskiej, że wznowienie wyjazdów wymaga zmiany ich formuły i zaprasza do rozmów. Tę deklarację ponowiono na początku marca, gdy w Warszawie pojawił się nowy ambasador Izraela.W niedawnym wywiadzie wspomniany ambasador Jakow Liwne zapewniał, że obejmuje placówkę z „bardzo jasnym przesłaniem” – by relacje między Izraelem a Polską „wróciły na właściwe tory, czyli do stanu, jaki był przed serią kryzysów, która zaczęła się w 2018 roku”.Z ustaleń portalu tvp.info wynika, że w środę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpocznie się 1. runda negocjacji, w której weźmie udział kilkunastoosobowa delegacja z Izraela. Kolejna runda rozmów – w czwartek.