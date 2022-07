Słonie prawie nie chorują na raka. Odkryto dlaczego

Słonie mają wiele różniących się między sobą kopii genu, co chroni organizm przed nowotworami – poinformaowałą grupa naukowców. Odkrycie może wskazać ścieżki prac nad nowymi terapiami – przekonują.

Naukowcy z siedmiu ośrodków badawczych przekonują, że z pomocą pionierskich metod bionformatycznych odkryli, jak w wyjątkowy sposób geny chronią słonie przed rakiem.



Jak wyjaśniają, komórki w organizmie nieustannie się dzielą, tworząc nowe kopie, które powinny być identyczne jak pierwowzór. Zdarzają się jednak błędy, czyli mutacje – większość z nich jest szybko naprawiana, jednak nie zawsze to się udaje. Nagromadzenie genetycznych błędów może doprowadzić do powstania guza.



Jednak wśród słoni mimo dużych rozmiarów ciała i długiego życia, śmiertelność na nowotwory wynosi zaledwie ok. 5 proc (u ludzi odsetek ten wynosi aż 25 proc.). Nietypowa odporność zwierząt może wynikać z tego, że mają one aż 40 kopii genu P53 zwanego strażnikiem genomu.



Obecny jest on także u człowieka, ale tylko w dwóch kopiach (jednej na chromosom).

„To skomplikowane i intrygujące badanie wskazuje, jak wiele więcej słonie kryją w sobie, poza imponującymi rozmiarami i jak ważne jest, abyśmy nie tylko je chronili, ale także dokładnie badali te szczególne zwierzęta. Ich genetyka i fizjologia zależą przecież od historii ewolucyjnej, a także od dzisiejszej ekologii, diety i zachowania” – podkreśla prof. Fritz Vollrath z University of Oxford.



Kodowane przez gen P53 białko zostaje aktywowane w przypadku uszkodzenia genów. P53 jest jednak dezaktywowany przez inne białko (MDM2 E3), co zachodzi zwykle w zdrowych komórkach, jednak może też powodować zaniżanie aktywności P53, kiedy powinien on działać.



Jak się okazuje, słonie nie tylko mają więcej kopii genu P53, ale każda jest nieco inna i każda inaczej oddziałuje z MDM2. Wszystkie białka kodowane przez różne geny P53 trudniej jest wyłączyć przez opisany wyżej kontakt z białkiem MDM2.

Ślady dinozaurów na dziedzińcu restauracji W obrębie kamiennego obejścia restauracji w Leshan, w prowincji Syczuan w Chinach, jeden z gości dostrzegł zagadkowe ślady. Sprawą zainteresował... zobacz więcej

Sterowana przez P53 maszyneria chroniąca komórki jest więc u słoni bardziej aktywna.



„To ekscytujący postęp w naszym rozumieniu tego, jak P53 przyczynia się do ochrony przed rakiem. U ludzi to samo białko P53 odpowiada za decyzje, czy komórki mają przestać się dzielić, czy mają przejść apoptozę (programowana śmierć – przyp. red.), ale sposób, w jaki P53 podejmuje te decyzje był słabo poznany. Istnienie u słoni wielu form P53 o różnych zdolnościach oddziaływania z MDM2 otwiera ekscytujące, nowe drogi do badań chroniącego przed guzami działania P53” – mówi prof. Robin Fahraeus z francuskiego INSERM.



Takie badania mają szansę zaowocować lepszymi terapiami przeciwnowotworowymi.