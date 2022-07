Fala upałów w Polsce. IMGW wydał najwyższe alerty

IMGW wydał alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed silnymi upałami dla wszystkich województw z wyjątkiem podlaskiego. Synoptycy alarmują, że w regionach objętych ostrzeżeniami będzie dziś nawet do 36 stopni. Ostrzeżenia obowiązują do czwartku do godzin wieczornych. W weekend mają wystąpić gwałtowne burze.

Pogoda w środę: prawdziwe upały

Fala upałów w Europie ��️���� - najnowsza prognoza modelu GFS @NOAA



ℹ️ Prognozy wideo temperatury maksymalnej i minimalnej na 15 dni wg GFS dostępne są na naszym serwisie �� https://t.co/7Ra60KBvIT - aktualizacja dwa razy dziennie około godziny 15 i 03 pic.twitter.com/xOI6sKPp0Q — Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB (@IMGW_CMM) July 19, 2022

źródło: imgw, portal tvp.info

Najgoręcej będzie na zachodzie Polski, gdzie w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, opolskim i śląskimWedług synoptyków temperatura maksymalna w tych regionach może wynieść nawet 36 stopni w dzień i 22 stopnie w nocy.Na obszarze pozostałych województw –– obowiązują ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed upałami. Tam temperatura będzie do 34 stopni w dzień i do 20 w nocy.Instytut prognozuje, że fala upałów potrwa do niedzieli, a w sobotę we wschodnich województwach prognozowane są niebezpieczne burze z gradem i ulewnym deszczem. W niedzielę nad Polskę napłynie nieco chłodniejsze powietrze, z temperaturami w okolicach 22-25 stopni.