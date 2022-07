Brutalne morderstwo przy produkcji serialu „Prawo i porządek”

Członek ekipy serialu telewizyjnego „Prawo i porządek: Zorganizowana przestępczość” został śmiertelnie postrzelony w Nowym Jorku. Według mediów tragedia miała rozegrała się w miejscu lub w pobliżu planu, gdzie tego dnia kręcone miały być kolejne zdjęcia. Zastrzelony Johnny Pizarro miał 31 lat.

Związany z produkcją serialu mężczyzna zajmował się ochroną i parkowaniem samochodów.





Szokujące kulisy zabójstwa

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, portal tvp.info

Według policji Johnny Pizarro został znaleziony we wtorek rano na ulicy na Brooklynie z licznymi ranami postrzałowymi, gdy ekipa przygotowywała się do kolejnych zdjęć.Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, żeNieprzytomnego mężczyznę przewieziono do szpitala na Brooklynie, gdzie jednak zmarł.Policja padała, że do tej pory nikogo nie zatrzymała w związku z tym zabójstwem i nie ustaliła na razie jego motywu. Poinformowała, że– Spacerowałem z psami, gdy zobaczyłem policyjne taśmy. Pomyślałem: o, to pewnie film, ale to była prawdziwa strzelanina – powiedział 60-letni Janus Czuj, który mieszka w okolicy, gdzie doszło do zabójstwa.