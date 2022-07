Erdogan upokorzył Putina. To zemsta za sytuację sprzed dwóch lat

Władimir Putin słynie z tego, że spóźnia się na spotkania z przywódcami innych państw. Zdaniem wielu ekspertów dyktator, przekonany o swojej sile, robi to, by nieco upokorzyć adwersarzy. Ponieważ dwa lata temu zakpił w ten sposób z prezydenta Turcji, Recep Tayyip Erdogan postanowił się odegrać. Wideo z tego zdarzenia trafiło do sieci.

Władimir Putin nie oszczędza nikogo i zawsze lubi, gdy ktoś musi długo na niego czekać. W 2019 r. na audiencję u papieża Franciszka przyszedł z godzinnym opóźnieniem. Czy ktoś był zaskoczony? Nie. Panowie spotykali się już wcześniej w roku 2013 i 2015. Za każdym razem Putin spóźniał się minimum 60 minut.



Po niektórych wizytach Władimira Putina jest to wręcz medialny temat numer jeden. We wspomnianym 2015 r., zanim doszło do spotkania z Ojcem Świętym, rosyjski dyktator przez około godzinę kazał na siebie czekać premierowi Włoch. Miało to miejsce na Expo Milano 2015, więc Włoch zabijał czas, przechadzając się i oglądając różne stoiska wystawców.



Z kolei w 2020 r. Rosjanin nie tylko „wystawił” Recepa Tayyipa Erdogana, ale wykorzystał propagandowy aparat państwa, aby maksymalnie Turka ośmieszyć.



Po spotkaniu obu przywódców w Moskwie kremlowskie media opublikowały nagranie pokazujące, jak Erdogan i członkowie jego delegacji stoją przed drzwiami gabinetu Putina. Po pewnym czasie prezydent Turcji, znużony czekaniem, siada na krześle.



Dopiero po około dwóch minutach drzwi zostają otwarte, a delegacja z Ankary wpuszczona na spotkanie z Putinem. By dodatkowo upokorzyć Erdogana, telewizja umieściła w rogu zegar pokazujący, jak długo lider Rosji zmusił dyplomację z Turcji do czekania.

*��شاهدوا ماذا فعل بوتين بأردوغان والوفد المرافق له. روسيا تعمدت إهانة أردوغان...و نشر هذا الفيديو من كواليس استقبال أردوغان الذي انتظر واقفًا السماح له بالدخول ولقاء الزعيم الروسي حتى تعب من الوقوف وجلس. pic.twitter.com/w0SqLOoQKX — عبد العزيز الخميس (@alkhames) March 9, 2020

Teraz Erdogan postanowił się zemścić za tamto upokorzenie.

Przypomnijmy, że liderzy Turcji i Rosji spotkali się w Teheranie. Oficjalnie głównym tematem ich rozmów z prezydentem Iranu ma być sytuacja w Syrii.



Eksperci zaznaczają, że jeszcze niedawno to Moskwa dyktowała, co się ma dziać w Syrii. Teraz Władimir Putin jest w pełni pochłonięty wydarzeniami na Ukrainie. Nie starcza mu sił ani potencjału, by jednocześnie utrzymać dotychczasową pozycję na Bliskim Wschodzie. Recep Tayyip Erdogan wyczuwa swoją szansę i chce rozszerzenia własnych wpływów w regionie.



Na nagraniu wykonanym tuż przed spotkaniem Erdogana z Putinem widać, że prezydent Turcji postanowił „wystawić” lidera Rosji i zmusić go do czekania na siebie na oczach kamer i fotoreporterów.

Putin ograny jak dziecko przez Erogana w "grę na spóźnienie*. Nawet nie potrafił zapanować nad mową ciała. pic.twitter.com/prA0hoMxpf — Daniel Liszkiewicz (@Dan_Liszkiewicz) July 19, 2022