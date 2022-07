Socjalistyczny reżim Maduro oferuje Unii dostawy ropy

Reżim prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro zaproponował władzom państw Unii Europejskiej możliwość dostaw ropy naftowej w związku z nasilającym się kryzysem energetycznym na świecie.

Jak poinformował wiceszef rządzącej krajem Zjednoczonej Partii Socjalistycznej Wenezueli (PSUV) Diosdado Cabello na konferencji prasowej w stolicy kraju Caracas, oferta ta wynika z obecnej sytuacji na świecie.



Uważany za prawą rękę Nicolasa Maduro polityk wskazał, że władze Wenezueli dostrzegają, iż część państw Europy ma obecnie problemy z dostępem do ropy naftowej, które władze w Caracas mogłyby rozwiązać. Zaznaczył, że kłopoty te wynikają z sankcji nałożonych na Rosję po inwazji tego kraju na Ukrainę.



– Mają one problemy z gazem, paliwami, opałem, nawozami sztucznymi (...), a USA nie będą im w stanie pomóc – mówił Cabello. Wskazał, że Wenezuela jest gotowa do wsparcia tych państw przed nadejściem zimy dostawami ropy naftowej.

Zastępca kierującego PSUV prezydenta Maduro zaznaczył, że władze w Caracas są gotowe do współpracy zw eksporcie ropy naftowej. Podkreślił jednak, że opłata za nie musiałaby zostać uiszczona przez nabywców z wyprzedzeniem.Wprawdzie Wenezuela jest objęta przez USA sankcjami na eksport ropy naftowej, ale w maju Waszyngton zgodził się na sprzedaż przez Caracas tego surowca do Europy.