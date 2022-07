Żar poleje się z nieba. Temperatura zbliży się do 40 stopni [PROGNOZA]

W środę temperatura powietrza prawie w całym kraju przekroczy 30 stopni Celsjusza. Jak przekazał synoptyk IMGW Mateusz Barczyk, najwyższa jej wartość prognozowana jest dla Zielonej Góry i Leszna. Tam termometry wskażą 37 stopni Celsjusza. Instytut wydał ostrzeżenia o wysokich temperaturach dla większości województw.

Jak przekazał Barczyk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w środę ponad 30-stopniowy upał obejmie swym zasięgiem prawie całą Polskę.



Najwyższa temperatura prognozowana jest dla Zielonej Góry i Leszna, a szerzej dla ziemi lubuskiej, Wielkopolski i Dolnego Śląska. Tam spodziewanych jest 37 stopni Celsjusza.





IMGW: Minimalna temperatura

Od ponad 30-stopniowego upału mają ustrzec się, jak podał Barczyk, Podlasie, Warmia i Mazury oraz krańce północno-wschodnie w województwie pomorskim. Tam ma być powyżej 25 stopni Celsjusza. W Zakopanem temperatura sięgnie 27 stopni. Najchłodniej będzie w Suwałkach. Tam spodziewane są 23 stopnie Celsjusza.W środę wiatr będzie słaby, do umiarkowanego, bez konkretnego kierunku. Według prognozy synoptyka IMGW w ciągu dnia nie powinny wystąpić jakiekolwiek zjawiska atmosferyczne.Specjaliści z IMGW przypominają, że w takie upały konieczne jest picie wody, zadbanie w szczególności o osoby starsze i dzieci oraz zwierzęta, a także przebywanie w cieniu lub pomieszczeniach klimatyzowanych.Wysokie temperatury będą utrzymywały się także wieczorami i w nocy. Synoptycy przewidują, że praktycznie na terenie całego kraju termometry będą pokazywały po zachodzie słońca około 20 stopni. To – jak tłumaczy rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski – oznacza niekorzystne dla nas tak zwane noce tropikalne. Według biometeorologów takie noce oznaczają, że człowiek nie ma szans na regenerację i wypoczynek w niższej temperaturze. Może to powodować rozdrażnienie i bezsenność.Wysokie temperatury utrzymają się do soboty. W niedzielę nad Polskę napłynie nieco chłodniejsze powietrze, z temperaturami w okolicach 22-25 stopni. Po weekendzie znów wrócą upały.