Ołena Zełenska u Bidenów. „Razem możemy dużo więcej” [WIDEO]

W Białym Domu doszło do spotkania pierwszej damy Ukrainy Ołeny Zełenskiej i żony prezydenta USA Jill Biden. Jak podał Biały Dom, rozmowy dotyczyły pomocy humanitarnej dla Ukrainy i ścigania sprawców rosyjskich zbrodni wojennych.

Zełenską i ukraińską ambasador w Waszyngtonie Oksanę Markarową obok pierwszej damy USA przywitał także prezydent Joe Biden, trzymający bukiet słoneczników. Według Białego Domu pierwsze damy omówiły dalsze wsparcie USA dla Ukrainy, w tym to, „jak Stany Zjednoczone mogą dodatkowo ulżyć cierpieniom Ukraińców poprzez wsparcie i pomoc humanitarną” oraz ściganie sprawców zbrodni wojennych na Ukrainie.



W rozszerzonym spotkaniu uczestniczyli wiceprezydent USA Kamala Harris, jej mąż Doug Emhoff i ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield.



„Możemy zrobić dużo więcej, kiedy robimy to razem. Cieszę się, że spotkałam prezydenta USA, pierwszą damę i wiceprezydent Kamalę Harris oraz mogłam poznać drugiego dżentelmena (męża wiceprezydent – red.), by dyskutować o tym, jak uczynić z soft power pierwszych małżonków skuteczne narzędzie” – napisała po spotkaniu Zełenska.

źródło: pap

Spotkanie w Białym Domu jest częścią kilkudniowej wizyty pierwszej damy. W poniedziałek spotkała się z szefem dyplomacji USA Antonym Blinkenem i szefową agencji pomocowej USAID Samanthą Power. W środę ma wystąpić w amerykańskim Kongresie.