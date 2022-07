Vatsterzy i ich klienci staną przed sądem. Odpowiedzą za wielomilionowe wyłudzenia

Zachodniopomorskie „pezety” oskarżyły 41 członków gangu vatsterów o popełnienie ponad 130 przestępstw związanych między innymi z wyłudzaniem podatku i praniem pieniędzy. Na działalności grupy i jej klientów Skarb Państwa stracił blisko 14 mln zł. Część podejrzanych zaczęła spłacać fiskusowi niesłusznie „zarobione” pieniądze, jeszcze przed zakończeniem śledztwa.

Niespełna miesiąc temu na polecenie Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zatrzymano ostatnią osobę związaną z gangiem wyłudzającym podatek VAT. W tym czasie trwało już sporządzanie aktów oskarżenia przeciwko 40 innym członków tej grupy.



Łącznie prokurator „pezetów” skierował do sądu dwa akty oskarżenia w tej sprawie. Objęły one 41 osób, które odpowiedzą łącznie za popełnienie 133 przestępstw. Rozbicie sprawy na dwa akty oskarżenia wiązało się najprawdopodobniej z ekonomiką procesową. Zbyt duża liczba podsądnych wiązałaby się z ryzykiem opóźnień procesu.





Wyłudzili blisko 14 mln zł

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info, PK

Na ławie oskarżonych zasiądą między innymi trzej liderzy grupy, księgowa vatsterów i dystrybutorzy fikcyjnych faktur oraz słupy, na których dane zarejestrowane spółki wykorzystane do przekrętów. Osobną grupą są kupcy „kosztów”.Z ustaleń zachodniopomorskich „pezetów” wynika, że grupa ta działała do listopada 2016 do marca 2021 roku, kiedy to po raz pierwszy uderzono w. W tym czasie przestępcy wygenerowali tak zwane puste faktury na kwotę niemal 60 mln zł, dzięki czemu wyłudzono 14 mln zł.– Prokurator zachodniopomorskiego pionu PZ PK zarzucił oskarżonym między innymi kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz o tak zwaną zbrodnię vatowską. Za to ostatnie przestępstwo– powiedział prok. Karol Borchólski z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej.W czasie śledztwa, na poczet przyszłych kar i grzywien, prokurator zabezpieczył mienie oskarżonych, warte około 3,5 mln zł. Niektórzy przedsiębiorcy, którzy kupili u vatsterów faktury kosztowe, licząc na łagodniejsze potraktowanie przez sąd, spłacili już bądź rozpoczęli spłatę zaległych należności wraz z odsetkami.