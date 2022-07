Zatrzymano parę złodziei, która ukradła wina warte ponad 1,6 mln euro

Hiszpańska policja wyjaśniła sprawą jednej z najbardziej medialnych kradzieży w tym kraju w ostatnich latach. Chodziło o kradzież 45 butelek wina o wartości ponad 1,6 mln euro. Wśród nich znajdował się unikalny rarytas wyceniony na 310 tys. euro. Złodziejami okazała się para z południowo wschodniej Europy.

Policja Krajowa (Policia Nacional) poinformowała, że udało jej się rozwiązać sprawą nietypowej kradzieży. Chodziło o zrabowanie w październiku zeszłego roku cennych butelek wina z wyróżnionej dwiema gwiazdkami Michelin restauracji Atrio w Cáceres (region Estremadura).



O zawrót głowy mogła przyprawić cena tych trunków. Właściciel wycenił wartość 45 skradzionych butelek z winem na 1,648 mln euro.



Wśród nich znajdował się unikatowy trunek o wartości 310 tys. euro za butelkę.

Szybki skok

Wiadomo było tylko, że za kradzieżą stoją dwie osoby: mężczyzna i kobieta. Ta ostatnia zameldowała się w hotelu przy restauracji, posługując się szwajcarskim paszportem (jak się później okazało sfałszowanym).Później razem z partnerem zjadła kolację, po której obsługa restauracji zaprosiła oboje na zwiedzenie piwnicy z winami. Po wszystkim oboje wrócili do pokoju. Wtedy zaczęli realizować swój plan.

Niedługo potem mężczyzna opuścił dyskretnie pokój. Wiadomo, że zdołał ukraść klucz do piwnicy z winami.

B Nie niepokojony przez nikogo załadował do trzech plecaków najbardziej kosztowne wina. Dla bezpieczeństwa okrył butelki hotelowymi ręcznikami.



W tym czasie, jak poinformowała policja, jego partnerka odciągnęła uwagę dyżurującego pracownika hotelu. Poprosiła go jakąś przekąskę, bo kuchnia była już nieczynna.



Oboje wymeldowali się z hotelu przed świtem. A niedługo potem odkryto kradzież.





Wpadli w Chorwacji

Śledczy mieli problem z ustaleniem tożsamości złodziei. Wiadomo tylko było, że mają do czynienia z zawodowcami.

Przed kradzieżą para trzykrotnie odwiedziła restaurację. W ten sposób dokładnie rozpoznała teren działania.



Po skoku szybko wyjechała z Hiszpanii. Po kilku miesiącach funkcjonariusze Policji Krajowej ustalili prawdopodobnych sprawców.



W namierzenie złodziei zaangażowane były m.in. Europol, Interpol, Generalna Dyrekcja Policji Kryminalnej i Komisariat Policji Granicznej w Grudzie (Chorwacja) oraz attaché Hiszpanii w Rumunii i Holandii.



Śledczy odkryli, że para złodziei zmierza z Czarnogóry do Chorwacji. Zostali zatrzymani tuż po przekroczeniu przejścia granicznego w miejscowości Karasovi Sutorina.