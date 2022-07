„Rosjanie przygotowują aneksję ukraińskich terytoriów”

Biały Dom twierdzi, że Rosja przygotowuje aneksję nowych terytoriów Ukrainy. Koordynator komunikacji strategicznej Narodowej Rady Bezpieczeństwa USA John Kirby powiedział, że tego rodzaju działania są nielegalne i spotkają się one ze stanowczą odpowiedzią USA i sojuszników. Zapowiedział też, że w tym tygodniu USA ogłoszą kolejne dostawy systemów HIMARS dla Ukrainy.

