Rosjanie wzięli do niewoli członków misji OBWE. Organizacja reaguje

Ponownie wzywamy do bezwarunkowego i natychmiastowego uwolnienia trzech pracowników misji OBWE na Ukrainie, którzy są przetrzymywani na terenach Donbasu niekontrolowanych przez rząd w Kijowie – zaapelowali minister spraw zagranicznych, przewodniczący OBWE Zbigniew Rau i sekretarz generalna OBWE Helga Schmid.

OBWE informowała pod koniec kwietnia, że stara się o uwolnienie czworga ukraińskich pracowników Specjalnej Misji Monitorującej (SMM), którzy zostali schwytani przez wojska rosyjskie w obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy. Pod koniec maja przekazano, że jedna z tych osób została uwolniona.



„Pragnę przypomnieć ich wkład podczas byłego mandatu (misji) SMM, polegającej na dostarczaniu bezstronnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i sytuacji humanitarnej na Ukrainie” – podkreślił Rau w wydanym komunikacie. „Ubolewam nad tym, że są bezpodstawnie przetrzymywani w warunkach nieznanych dla ich rodzin i bliskich” – dodał szef polskiej dyplomacji.



„Ponownie zwracam uwagę na niemożliwą do zaakceptowania sytuację krajowych członków SMM, cały czas przetrzymywanych na niekontrolowanych przez rząd (ukraiński – przyp. red.) terenach obwodów donieckiego i ługańskiego, którzy zostali zatrzymani za wykonywanie swoich obowiązków jako personel OBWE” – zaznaczyła Schmid.

źródło: pap

SMM OBWE na Ukrainie rozpoczęła działalność w 2014 roku. Została powołana do życia na prośbę rządui uchwalona jednomyślną decyzją wszystkich 57 krajów członkowskich OBWE.Misja ma charakter cywilny, a jej przedstawiciele pełnią służbę bez broni, przez 24 godziny na dobę, we wszystkich regionach Ukrainy.Rosja zablokowała przedłużenie mandatu SMM, w związku z czym wygasł on z końcem marca. OBWE przekazała w marcu, że ewakuowała z Ukrainy prawie 500 członków SMM, a od 1 kwietnia pracuje na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym na Ukrainie członkom misji i zabezpieczenia jej zasobów, w tym na terenach niebędących pod kontrolą rządu w Kijowie.