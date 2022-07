Były dowódca rodzajów sił zbrojnych generał Mirosław R. usłyszał zarzuty

Generał Mirosław R., były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień - ustalił portal tvp.info. Chodzi o wyprowadzenie do prywatnego Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego SWAT ponad 7,5 mln zł. Zarzuty w tym śledztwie usłyszały też trzy inne osoby.

Portal tvp.info zwrócił się z pytaniami do stołecznej prokuratury. Prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przekazała nam, że postępowanie przygotowawcze „nie zostało jeszcze zakończone”.



– W jego toku, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy wskazujący na szereg nieprawidłowości w zakresie wyboru podmiotów współpracujących w organizacji pokazów lotniczych w ramach Międzynarodowych Pokazów Lotniczych „Air Show” w Radomiu w latach 2011-15 oraz w zakresie gospodarowania środkami finansowymi pozostałymi po rozliczeniu kolejnych edycji pokazów, czterem osobom przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych – przekazała Skrzyniarz.



Śledczy nie chcieli ujawnić szczegółów sprawy. – Teraz nie jest możliwe przekazanie bardziej szczegółowych informacji w postępowaniu – dodaje rzeczniczka.





Zarzuty dla generała Mirosława R.

Ustaliliśmy nieoficjalnie, że chodzi o wyprowadzenie do prywatnego Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego SWAT ponad 7,5 mln zł. Zarzuty usłyszały też trzy inne osoby.



Pieniądze te pochodziły ze sprzedaż towarów oraz usług Air Show w Radomiu w 2016 r. oraz poprzednich edycji tych pokazów lotniczych. Zgodnie z prawem środki te powinny trafić do budżetu państwa. Jednak zamiast tego generał R. przekazał te pieniądze na stowarzyszenie SWAT.



Pieniądze miały zostać przeznaczone na wynagrodzenie za prowadzenie rachunku stowarzyszenie, a także na działalność statutową.



SWAT przez całe lata był współorganizatorem radomskiego Air Show. Pieniądze pozyskane przez stowarzyszanie to odsetki w wysokości 8 proc. od pieniędzy, jakie zarobił Air Show.



Generał R. nie przyznał się do winy.



W tym samym śledztwie w kwietniu 2019 roku Żandarmeria Wojskowa zatrzymała byłego dowódcę rodzajów sił zbrojnych generała broni Lecha M., płk. Dariusza M. – szefa Oddziału Ekonomiczno-Finansowego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz płk. rez. Ryszarda P.