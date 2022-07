Premier Morawiecki pochwalił drużynę siatkarską. „Perła w koronie”

„Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to perła w koronie polskich drużyn klubowych” – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, ten zespół inspiruje kolejne pokolenia młodych siatkarzy.

„Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, to perła w koronie polskich drużyn klubowych. Dziewięć razy mistrzostwo Polski, a dwa razy z rzędu triumfowali w Lidze Mistrzów. To drużyna, która skutecznie inspiruje i szkoli kolejne pokolenia młodych siatkarzy” – napisał premier na Facebooku.



Szef rządu w minioną niedzielę gościł w Kędzierzynie-Koźlu. „Dziękuję za gościnę i zachęcam wszystkich do aktywności – bo sportowe wakacje to udane wakacje!” – dodał Mateusz Morawiecki.



Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w poprzednim sezonie po raz drugi z rzędu wygrała Ligę Mistrzów, pokonując w finale włoski Trentino Itas 3:0. Drużyna zdobyła dublet w Polsce – mistrzostwo i puchar kraju.