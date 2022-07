19-letni motocyklista wpadł pod koła autobusu. „To był cud” [WIDEO]

O krok od śmierci był 19-letni motocyklista, który w poniedziałek wpadł pod autobus w brazylijskim stanie Rio de Janeiro. Z wypadku wyszedł jednak bez szwanku. Przed tragedią uratował go kask. Na nagraniu, które obiegło media społecznościowe, widać, jak koło pojazdu niemal przejeżdża po głowie młodego mężczyzny.

18 lipca miał być dla Alexa Silvy Peresa zwyczajnym dniem. Jechał on do piekarni kupić chleb dla rodziny, gdy na zakręcie ulicy avenida dos Colonizadores w dzielnicy São José w mieście Belford Roxo niespodziewanie zobaczył nadjeżdżający z przeciwka autobus. Chłopak przestraszył się i próbował zahamować, ale poczuł, że wpada w poślizg i spada z pojazdu – opisuje portal „G1”. Jak dodano, autobus jechał z niewielką prędkością.



19-latek znalazł się pod podwoziem autobusu, a jego głowa zderzyła się z kołem. Przed tragedią uchronił go kask. Z pomocą przyszli mu przechodnie i kierowca autobusu.





„To był cud, że przeżył”

„Tam był Bóg. Kiedy autobus się zatrzymał, byłem oszołomiony. Nie mogłem oddychać. Stopniowo wracałem do siebie, udało mi się wyjść, zdjąć kask, ale położyłem się ponownie na ziemi, żeby odzyskać siły” – cytuje młodego mężczyznę brazylijski portal. Po czym chłopak wstał i oddalił się od miejsca zdarzenia.

Gdy Alex wrócił do domu, poprosił rodziców, aby zabrali go do szpitala. „Kiedy zobaczyli nagrania, byli zdesperowani. Poszedłem do szpitala, zrobiłem prześwietlenie, ale niczego nie złamałem” – opowiadał 19-latek, dodając, że uszkodzenie motocykla również było niewielkie.Nagranie, które obiegło media społecznościowe, pochodzi z monitoringu pobliskiej szkoły Pingo de Gente. Dyrektorka placówki była świadkiem zajścia. „Byłam przy bramie i widziałam wypadek, wyszłam w tym samym czasie, żeby sprawdzić, czy chłopak nie potrzebuje pomocy. To był cud, że przeżył. Najpierw dzięki Bogu, a potem dzięki kaskowi” – powiedziała portalowi „G1” Tatiana Candido.