Eksplozja na tamie Hoovera na rzece Kolorado

W jednym z budynków przy tamie Hoovera na rzece Kolorado w USA doszło we wtorek do wybuchu - poinformowały miejscowe władze. Wg tych informacji miał eksplodować transformator. Szczegółów nie podano; elektrownia nadal pracuje. Nie ma ofiar.

Jak podała na Twitterze nadzorująca elektrownię agencja rządowa US Bureau of Reclamation (USBR), pożar wybuchł ok. godz. 9 (ok. godz. 17 w Polsce), zaś ugaszony został półtorej godziny później.

At approx. 10 a.m. PDT, the A5 transformer at Hoover Dam caught fire & was extinguished by @usbr/Hoover fire brigade at approx. 10:30am PDT. There are no injuries to visitors/employees. There is no risk to the power grid. Power is still being generated from the powerhouse. 1/2�� pic.twitter.com/SYbXZHcZhA — Bureau of Reclamation (@usbr) July 19, 2022

MORE: https://t.co/woVlPixYaI pic.twitter.com/J40VDYglV6 — FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) July 19, 2022

„Nikt nie ucierpiał. Nie ma ryzyka dla sieci elektrycznej. Prąd nadal jest generowany” – podała USBR na Twitterze, zapowiadając dochodzenie w sprawie przyczyn.Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać duży wybuch w instalacji obok samej tamy.Zbudowana w latach 30. tama Hoovera jest największą tego typu konstrukcją w USA. Stworzony przez tamę rezerwuar, jezioro Mead, jest największym sztucznym jeziorem na świecie i zaopatruje w wodę pięć stanów na południowym zachodzie USA. Z uwagi na suszę poziom wody w jeziorze jest rekordowo niski.