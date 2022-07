Szokujące słowa premiera Saksonii. Co powiedział o wojnie na Ukrainie?

Premier niemieckiego landu Saksonia Michael Kretschmer opowiedział się we wtorek za „jak najszybszym zamrożeniem wojny na Ukrainie”. Niemcy i Francja ze swoimi wpływami mają do odegrania główną rolę jako mediatorzy, a w obliczu śmierci i chaosu, w którym pogrąża się świat, musi to być jakaś opcja – powiedział chadek, cytowany przez dziennik „Bild”.

W jego opinii negocjacje w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie powinny przebiegać szybko.



– To będzie gorzkie dla Ukrainy, jeśli dojdzie do takich rozmów, ale to nie znaczy, że się (ona – przyp. red.) poddaje, że zrzeka się terytorium – powiedział mediom Kretschmer przed wyjazdem na letni urlop.





„Niemcy przez co najmniej 5 lat będą potrzebować ropy i gazu z Rosji”

źródło: pap

Jeśli chodzi o dostawy energii do Niemiec, polityk chadeckiej CDU wyraził przekonanie, że przez „co najmniej kolejne pięć lat" kraj będzie nadal potrzebował surowców, takich jak ropa i gaz z Rosji”.– Wiem, że to jest opinia mniejszości i przeciwne stanowisko jest znacznie bardziej popularne. Tym bardziej działam na rzecz jej większego uwzględnienia – podkreślił premier Saksonii.Swoją wypowiedzią Kretschmer „otwarcie przeciwstawia się linii rządu federalnego Niemiec i stanowisku własnej partii, CDU” – komentuje „Bild”, przypominając, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz „wielokrotnie deklarował, że nie będzie »narzuconego (Ukrainie – przyp. red.) pokoju«, a lider CDU Friedrich Merz chce, by Ukraina wygrała wojnę”.