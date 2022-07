Zakłócenia na podlondyńskim lotnisku. MSZ: Polscy konsulowie pomagają na miejscu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że konsulowie są obecni w podlondyńskim porcie lotniczym Luton i na bieżąco monitorują rozwój sytuacji zw. z opóźnieniami lotów. Jak podał polski resort, „ambasada RP w Londynie od wczesnych godzin rannych udziela niezbędnej pomocy potrzebującym jej osobom”. Lotnisko to ma wiele połączeń z Polską.

W poniedziałek po południu władze lotniska poinformowały o czasowym wstrzymaniu lotów z powodu uszkodzenia na niewielkim obszarze pasa startowego przez wysokie temperatury. Po niespełna trzech godzinach można było wznowić loty, ale przerwa spowodowała spore zakłócenia w rozkładzie – część z lotów zostało przekierowanych na inne podlondyńskie lotnisko, Stansted, a część miała i wciąż ma kilkugodzinne opóźnienia.





Polscy dyplomaci na lotnisku Luton

Do sprawy odniosło się w komunikacie MSZ, pisząc, że „ambasada RP w Londynie od wczesnych godzin rannych udziela niezbędnej pomocy potrzebującym jej osobom, w związku z odwołaniem części lotów do Polski, i stale monitoruje sytuację”.„Konsulowie są obecni w porcie lotniczym Luton i na bieżąco monitorują rozwój sytuacji na miejscu. Placówka weryfikuje dostępne alternatywne sposoby opuszczenia Wielkiej Brytanii i informuje o nich obecnych na lotnisku oczekujących. Na stronie internetowej i w mediach społecznościowych placówki zamieszczone zostały stosowne ostrzeżenia. W chwili obecnej możliwe jest opuszczenie Wielkiej Brytanii z innych lotnisk, na co decyduje się coraz większa liczba podróżnych” – poinformowano w oświadczeniu.

Na lotnisko London-Luton (LLA) latają samoloty przewoźników niskokosztowych, w tym węgierska linia Wizz Air, która obsługuje wiele połączeń do Polski. Zakłóceniami w największym stopniu dotknięte zostały linie Ryanair, EasyJet i właśnie Wizz Air. Jeśli chodzi o loty z Polski i do Polski, to opóźnione były przyloty z Poznania i Warszawy.

Do tego, największe opóźnienie ma samolot linii Ryanair do Bydgoszczy, który miał wystartować 3 godziny później niż według rozkładu; opóźnienia krótsze niż godzinę są zapowiadane w przypadku wieczornych lotów linii Wizz Air do Rzeszowa, Krakowa i Katowic.





Upały w Wielkiej Brytanii

źródło: pap

Według danych urzędu meteorologicznego Met Office, w poniedziałek szczytowym momencie dnia na lotnisku w Luton – między 14:00 a 16:00 – zanotowano 35 st. C.Choć we wtorek temperatury w Wielkiej Brytanii są jeszcze wyższe niż w poniedziałek, to nie ma informacji, by na Luton czy pozostałych lotniskach w kraju ponownieZaplanowane na wtorek po południu i wieczorem loty z Luton lub na Luton są realizowane, choć przeważnie z opóźnieniami. W większości przypadków opóźnienia są wyraźnie mniejsze niż w poniedziałek wieczorem, ale zdarzają się pojedyncze połączenia, które są opóźnione o kilka godzin.Poważnie utrudniony jest dojazd na lotnisko w Luton i powrót z niego, bo we wtorek nie kursują pociągi linii Thameslink oraz East Midlands Railways z Londynu, co oznacza, że jedynym publicznym środkiem transportu są autobusy.