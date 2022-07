Wiceminister obrony Ukrainy: Zaatakujemy Krym i Flotę Czarnomorską

Wiceminister obrony Władimir Gawriłow poinformował, że ukraińska armia zaatakuje cele na Krymie i rosyjską Flotę Czarnomorską, gdy tylko będzie gotowa. W rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Times” stwierdził, że Ukraina „zdobywa broń przeciwokrętową i prędzej czy później namierzy jednostki Floty Czarnomorskiej”. Jak dodał „jest to nieuniknione, ponieważ musimy zagwarantować bezpieczeństwo naszym ludziom”.

O sprawie poinformował również na Twitterze anglojęzyczny portal ukraiński „The Kyiv Independent”.

⚡️Defense Ministry: Ukraine preparing to ‘destroy’ Russia’s Black Sea fleet, de-occupy Crimea.



Deputy Defense Minister Volodymyr Havrylov told The Times that with the help of western longer-range weapons, Ukraine will be able to take back the illegally annexed Crimea.