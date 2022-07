Zamkną miasto. Gubernator: Przejdziemy się po domach i wykryjemy kolaborantów

W ramach walki z kolaborantami Mikołajów na południu Ukrainy zostanie zamknięty na kilka dni – poinformował szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim, cytowany we wtorek przez Unian.

– To ci, którzy są tu od dawna, mają jakąś ideę. Ci, którzy są zdesperowani albo nie myślą o skutkach, albo chcieli zarobić. To pojedyncze przypadki, ale każdy taki przypadek niesie za sobą potencjalne ofiary, kiedy zaczynają obserwować miejsca rozlokowania wojskowych, obrony przeciwlotniczej itd. – powiedział Kim.



Jak zaznaczył, chce to zjawisko zdusić w zarodku. – Mamy w planach działania dotyczące godziny policyjnej. (...) Zamkniemy miasto na kilka dni, przejdziemy się po domach i wykryjemy tych niedobrych ludzi – dodał gubernator.





