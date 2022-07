W NS1 pojawił się gaz. W czwartek mają zostać wznowione dostawy

Mimo trwających prac konserwacyjnych, mających zakończyć się w czwartek, w rurociągu Nord Stream 1 pojawił się gaz, na razie w ograniczonej ilości – informuje we wtorek po południu agencja Reutera.

Przepływy gazu przez rurociąg Nord Stream 1 odnotowano dwukrotnie we wtorek. Od poniedziałku 11 lipca przesył gazu rurociągiem był na poziomie zerowym, z uwagi na coroczne prace konserwacyjne.



Jak dowiaduje się agencja Reutera, w czwartek po zakończeniu planowych prac transport gazu przez rurociąg Nord Stream 1 ma zostać wznowiony. NS1 odpowiada za ponad 30 proc. dostaw rosyjskiego gazu ziemnego do Unii Europejskiej.



Według anonimowych źródeł, na które powołuje się agencja, rurociąg ma wznowić pracę w terminie, ale przy obniżonej przepustowości.



„Kontrolowany przez Kreml gigant energetyczny Gazprom ograniczył w zeszłym miesiącu eksport gazu tą trasą do 40 proc., powołując się na opóźnienia w zwrocie turbiny, którą Siemens Energy serwisował w Kanadzie” – pisze agencja Reutera, sugerując, że Gazprom najprawdopodobniej może powrócić do poziomów dostaw sprzed 11 lipca.



Gazprom i Nord Stream 1 nie odpowiedziały we wtorek na prośby agencji o skomentowanie doniesień.