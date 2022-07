Ślady dinozaurów na dziedzińcu restauracji

W obrębie kamiennego obejścia restauracji w Leshan, w prowincji Syczuan w Chinach, jeden z gości dostrzegł zagadkowe ślady. Sprawą zainteresował naukowców. Jak podaje CNN – zespół profesora Xinga Lida, paleontologa i wykładowcy na Chińskim Uniwersytecie Nauk Geologicznych, zbadał wgłębienia przy użyciu skanera 3D i uznał znalezisko za autentyczne tropy dwóch zauropodów, dinozaurów, które żyły w okresie wczesnej kredy, ok. 100 mln lat temu.

Do grona zauropodów zalicza się największe zwierzęta, jakie kiedykolwiek chodziły po Ziemi. Miały małe głowy na bardzo długich szyjach i długie ogony. Poruszały się stosunkowo wolno na czterech grubych, pięciopalczastych nogach i odżywiały roślinami. Niektóre z nich mogły osiągać długość ok. 40 m. Paleontolog stwierdził jednak, że osobniki, których ślady odkryto na dziedzińcu restauracji, prawdopodobnie mierzyły ok. 8 m długości.



Profesor Xing dodał, że o ile w prowincji Syczuan odkryto wcześniej wiele skamieniałości dinozaurów z okresu jurajskiego, to tych z czasu kredy jest bardzo mało. Do tego szybki rozwój Chin i powiększanie się miast w ostatnich dziesięcioleciach utrudniły prace paleontologom.



Jego zespół często reaguje na zgłoszenia o miejscach potencjalnych odkryć w ciągu 48 godzin – w obawie, że „mogą zostać zniszczone przez prace budowlane”. W tym przypadku restaurację zbudowano w miejscu dawnej farmy drobiu. Ślady dinozaurów przykryte zaś były „ochronnymi” warstwami brudu i piasku.



Według agencji informacyjnej Xinhua, ślady należą do brontozaurów. A owym bystrookim gościem restauracji był lokalny pasjonat paleontologii Ou Hongtao, który 10 lipca jadł sobie spokojnie obiad kontemplując dziwaczne wgłębienia w kamieniach. Mężczyzna jeszcze tego samego wieczoru skontaktował się z naukowcami.



Jak dodaje Xinhua – z tego samego rodzaju skał, jak posadzka restauracyjnego dziedzińca, zbudowana jest podstawa Wielkiego Buddy z Leshan, jednego z największych na świecie kamiennych posągów Buddy (71 m). Stoi on zaledwie pięć kilometrów od miejsca znaleziska.