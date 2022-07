Do Polski dotarła grupa rannych żołnierzy z Ukrainy

Do Polski dotarła grupa 32 rannych żołnierzy z Ukrainy. Ich transport i rozmieszczenie w 11 polskich szpitalach był pierwszym zadaniem zrealizowanym przez Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej – poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.

„Wczoraj do Polski dotarła grupa 32 rannych żołnierzy z Ukrainy. Ich transport i rozmieszczenie w 11 polskich szpitalach był pierwszym zadaniem zrealizowanym przez Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej. Pamiętajmy że ci młodzi żołnierze broniąc Ukrainy bronią również bezpieczeństwa Polski” – poinformował Dworczyk we wtorek we wpisie w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączono zdjęcia z transportu rannych, który przybył pociągiem do Warszawy.

Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej został utworzony w 2022 r. Zespół ma prowadzić m.in. akcje ratunkowo-ewakuacyjne polskich obywateli będących ofiarami wypadków i innych zdarzeń nagłych, a także zabezpieczać medycznie akcje związane z zapewnieniem pomocy obywatelom polskim oraz członkom ich rodzin. Zespół ma też m.in. wspierać inne państwa w działaniach ratunkowych podejmowanych na ich terytorium. Jego szefem został neurochirurg dr Artur Zaczyński.

źródło: pap

ZPHM będzie składał się z m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, ratowników posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zespół ma osiągnąć gotowość operacyjną nie później niż do 1 września br.